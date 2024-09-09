Новости Эстонии
09.09.2024, 11:35

ДНЕВНИКИ ТАКСИСТА | „Две минуты — у меня наличных с собой нет, сейчас принесу“. И клиент скрывается за дверью подъезда

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Костас Лит
Дневники таксиста
Дневники таксиста
ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia

Костас Лит работает таксистом в Таллинне. Предпочитает утренние поездки вечерним, любит слушать хорошую музыку и коллекционирует рассказы своих пассажиров. Некоторыми историями он продолжает делиться с RusDelfi.

О сером веществе водителей такси

— Вы не знаете, где находится здание нового тренингового центра яхт-клуба?

— Не знаю, — отвечаю. — Впервые про него слышу. Наверное, на территории яхт-клуба. А адреса у вас нет?

— Адрес есть, но и гугл, и все приложения-навигаторы считают, что дома с таким номером на этой улице нет… Я поставила другой номер дома на этой же улице как конечный пункт поездки, надеюсь, это рядом.

— Давайте проверим. Надеюсь, совместными усилиями найдем…

По дороге разговорились про плюсы и побочные эффекты использования приложений-навигаторов, и моя пассажирка рассказала о прочитанной статье, в которой говорилось об исследовании мозга водителей лондонских блэк-кэбов и доказанном росте объема серого вещества их мозга. Вернее, росте серого вещества в отделе мозга, отвечающем за ориентацию и навигацию.

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