09.09.2024, 11:35
ДНЕВНИКИ ТАКСИСТА | „Две минуты — у меня наличных с собой нет, сейчас принесу“. И клиент скрывается за дверью подъезда(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Костас Лит работает таксистом в Таллинне. Предпочитает утренние поездки вечерним, любит слушать хорошую музыку и коллекционирует рассказы своих пассажиров. Некоторыми историями он продолжает делиться с RusDelfi.
О сером веществе водителей такси
— Вы не знаете, где находится здание нового тренингового центра яхт-клуба?
— Не знаю, — отвечаю. — Впервые про него слышу. Наверное, на территории яхт-клуба. А адреса у вас нет?
— Адрес есть, но и гугл, и все приложения-навигаторы считают, что дома с таким номером на этой улице нет… Я поставила другой номер дома на этой же улице как конечный пункт поездки, надеюсь, это рядом.
— Давайте проверим. Надеюсь, совместными усилиями найдем…
Уже заказано?