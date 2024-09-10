Экономика
10.09.2024, 21:10

Три навыка, которые ценят эстонские работодатели

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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Какие навыки следует освоить для сохранения конкурентоспособности на рынке труда? И как быть готовым к будущему? Исследование об обучении взрослых, проведенное Департаментом статистики, дает ответы на эти вопросы.

„В ходе исследования предприниматели отметили те навыки и компетенции работников, которые представляются им особенно важными для развития предприятия в ближайшие годы“, — пояснила руководитель группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг.

Выяснилось, что для предприятий Эстонии важны следующие навыки и компетенции работников.

  1. Технические, практические или профессионально-специфические навыки и знания

Под этими знаниями и навыками подразумеваются специальные навыки, связанные с профессией или работой (например, обращение с оборудованием и рабочими инструментами). Технические, практические или профессионально-специфические навыки и знания считают важными 60% предприятий Эстонии. В среднем по Европейскому союзу эти навыки также считаются самыми важными, однако их упоминают существенно реже (43% предприятий).

  1. Навыки командной работы

На важность навыков командной работы для развития предприятия указало 42% предприятий Эстонии. Этот показатель аналогичен среднему по Европейскому союзу. „Это настолько универсальный навык, что его считают в равной степени важным предприятия всех отраслей. В девяти странах Европейского союза этот навык занимает первое место“, — прокомментировала Терье Трасберг.

  1. Навыки обслуживания клиентов

По частоте упоминания по всей Эстонии и по всей Европе навыки обслуживания клиентов занимают третье место (31% предприятий в Эстонии, 37% — в Европейском союзе). Тем не менее, по словам Трасберг, по отраслям наблюдается существенное различие.

„В оптовой и розничной торговле, транспорте, а также в услугах по проживанию и питанию навыки обслуживания клиентов занимают первое место (отметило 60% предприятий), в то же время в строительстве это компетенция является одной из менее важных (отметило 4% предприятий)“, — подчеркнула Трасберг.

Помимо трех вышеупомянутых навыков для многих предприятий важны также навыки решения проблем (24%) и общие ИТ-навыки (19%). Отмечаются также навыки управления. Важность навыков управления проявляется именно в больших предприятиях с несколькими уровнями управления. Среди больших предприятиях (более 250 работников) целых 47% считает навыки управления важной компетенцией, поддерживающей развитие предприятия.

Исследование обучения взрослых на предприятиях (Continuing Vocational Training Survey) проводится на предприятиях по всей Европе. В ходе исследования собираются данные о деятельности работодателя относительно дополнительного обучения. Исследование проводится через каждые пять лет и охватывает предприятия, в которых работает не менее 10 человек. Последнее исследование проводилось в 2021 году, следующее исследование пройдет в 2026 году.

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