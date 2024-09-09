„Много тратят и мало зарабатывают“. Что ждет бизнес Telegram после ареста Дурова

По словам Дурова, сейчас в его команде около 50 постоянных сотрудников, в основном разработчиков. Для сравнения, корпорация Meta, которая владеет Instagram, WhatsApp и Facebook, с 2016 года наняла больше 40 тысяч сотрудников и потратила больше 20 млрд долларов на модерацию контента на своих платформах.

Но отсутствие тщательной регуляции контента — не только идеологический выбор, оно еще и очень выгодно для Telegram. В интервью Financial Times Дуров говорил, что компания тратит около 70 центов в месяц на пользователя. Это значительно ниже затрат его конкурентов. Обеспечение штата модераторов и серьезная борьба с киберпреступлениями потребовали бы гораздо больших вложений.

Основные обвинения, предъявленные предпринимателю французскими правоохранителями, связаны с игнорированием командой Telegram их запросов и нежеланием всерьез заниматься модерацией на своей платформе. Дуров и его сторонники объясняют это его либертарианскими взглядами и нежеланием заниматься цензурой.

Практически единственным источником информации о состоянии дел компании в открытом доступе является статья в газете Financial Times, получившей доступ к финансовой отчетности Telegram за 2023 год . Из нее следует, что мессенджер заработал 342 млн долларов при операционных убытках в 103 млн. Общий убыток компании составил 173 млн долларов. Би-би-си отправила запрос в пресс-службу Telegram.

Являясь частной компанией, Telegram не обязан публиковать финансовые отчеты. Единственное, что достоверно известно о его финансах: компания работает в убыток. До ареста Дуров говорил, что мессенджер может начать приносить прибыль уже в 2025 году.

„Telegram находится в очень сложной финансовой ситуации“, — сказал в разговоре с Русской службой Би-би-си Элиес Кампо*, отвечавший за партнерские проекты в Telegram до 2021 года. Он отмечает, что компания тратит много денег, но при этом зарабатывает недостаточно. Кроме личных вложений Дурова, единственным внешним источником денег, насколько известно, до 2022 года был выпуск облигаций.

В первом публичном комментарии после своего ареста Павел Дуров анонсировал перемены в Telegram и усиление модерации. Но эксперты сомневаются в том, что у его компании есть ресурсы на серьезное расширение.

Сколько мессенджер зарабатывает на других направлениях, неизвестно. Весной Дуров говорил , что реклама приносит „миллионы долларов“. Но перспективы Telegram в области рекламного рынка могут пострадать после его ареста. Обвинения французских властей привлекли внимание к проблеме распространения детской порнографии в Telegram. Репутация Telegram как платформы, где даже ХАМАС разрешено вести агитацию , может помешать его попыткам заработать на рекламе, пишет Financial Times .

В пятницу Дуров сообщил , что число платных пользователей мессенджера достигло 10 миллионов. Если исходить из цены для американских пользователей — 4.99 доллара в месяц, — максимально возможный доход от нее может составить 600 млн долларов в год. На деле эта сумма ниже, так как цена варьируется в разных странах, и эта сумма будет включать комиссию от магазинов приложений.

Сейчас, пишет BBC News Русская служба , Telegram имеет несколько источников дохода: премиум-подписку, официальную рекламу через сервис Telegram Ads и внутреннюю валюту под названием „звезды“ (Telegram Stars) . Звезды можно покупать прямо через приложение, а также с помощью бота. Мессенджер получает комиссию с каждого платежа.

Этим летом глобальная аудитория Telegram достигла 950 млн активных пользователей в месяц — это примерно половина охвата его главного конкурента, WhatsApp. По данным нескольких исследований, больше всего у него пользователей в Индии. Правда, индийские газеты сообщают , что прямо сейчас власти самой большой демократии мира расследуют роль Telegram в распространении мошеннических схем и азартных игр.

Весной Дуров говорил о планах провести IPO до 2026 года: первичное публичное размещение акций — это один из способов привлечь деньги со стороны. Он добавлял, что компания может быть оценена в 30 млрд долларов и что он ожидает выход на прибыльность уже в 2025 году. Но журнал Fortune пишет , что такая оценка кажется завышенной, учитывая финансовые показатели компании.

„С более чем 2 млрд долларов в долговых облигациях, чей срок погашения подходит в 2026 году, Telegram нужно что-то делать. Только не очень ясно, что именно“, — пишет аналитик агентства Рейтер Карен Куок .

Проект Дурова не может позволить себе такие расходы — компания до сих пор зарабатывает меньше, чем тратит. А в 2026 году наступит срок погашения долговых обязательств Telegram.

Опыт „Твиттера“ после того, как его купил Илон Маск и переименовал в X, показывает, что большие агентства и бренды стараются избегать платформ, где их реклама может соседствовать рядом с даже просто противоречивым контентом — не говоря уже о нелегальном. Ряд рекламодателей перестали размещаться на платформе после того, как Маск восстановил аккаунты противоречивых пользователей, в их числе и неонацистов, и сам написал твит в поддержку антисемитской теории заговора. Миллиардер извинился за этот твит и посетил Израиль и музей на месте концлагеря Аушвиц.

Но кроме идеологической проблемы, есть и техническая. Telegram знает слишком мало о своих пользователях, чтобы продавать микро-таргетированную рекламу, как это делают другие соцсети. Instagram, Facebook и другие конкуренты предлагают возможность сегментировать и таргетировать рекламу с учетом пола и возраста пользователей и с точностью вплоть до отдельного квартала в городе, говорит Элиес Кампо.

Тот факт, что теперь приложение предлагает пользователям указывать дату рождения — это шаг именно в эту сторону, считает Кампо. По его мнению, отсутствие модерации и данных о пользователях рискует привести к тому, что крупные бренды не будут размещать свою рекламу в Telegram.

Загадочные миллиарды в криптовалюте

„Криптовалютный бизнес Telegram превышает все его источники дохода“, — пишет Fortune о связанной с Дуровым блокчейн-платформе TON и криптовалюте Toncoin. С рыночной капитализацией в более чем 13 млрд долларов, Toncoin входит в десятку ведущих криптовалют по капитализации (за исключением стейблкоинов — криптовалют, курс которых привязан к реальным валютам или товарам).