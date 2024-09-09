В связи с ремонтными работами в расписание движения поездов Elron внесены изменения

„Ограничения, связанные с ремонтом железнодорожного участка Лагеди - Раасику, добавят некоторое дополнительное время в расписание поездов - в большинстве случаев разница с текущим расписанием невелика и в основном составляет 5-10 минут“, - говорит Марийс Адамберг, коммерческий директор компании Elron. „Поскольку ремонтные работы также будут вестись на отрезке Тамсалу — Тарту, пассажирам, следующим в направлении Тарту, придется пользоваться в течение шести дней сентября на этом участке замещающими автобусами“, — добавила Адамберг.

Поскольку изменения коснутся также и времени отправления двух утренних рейсов Пяэскюла — Таллинн, которые будут отправляться на несколько минут раньше. Elron отмечает, что ремонтные работы необходимы для того, чтобы вывести на линию новые поезда Škoda и в будущем предложить как более плотное расписание движения в направлении Тарту, так и более быстрое время прибытия на место.

Расписание движения поездов Elron можно посмотреть на домашней страничке железнодорожного предприятия www.elron.ee, подробная информация о касающихся железнодорожного сообщения ремонтных работах доступна здесь - www.elron.ee/raudteeremondid .

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