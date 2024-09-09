ГРАФИК | Что происходит с экспортом и импортом в Эстонии?
По данным Департамента статистики, в июле 2024 года экспорт товаров по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 5%, импорт — на 1%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на более 1,3 миллиарда евро и импортировано на около 1,7 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 321 миллион евро, что на 59 миллионов меньше, чем годом ранее.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что на рост экспорта в июле этого года отчасти повлияло сравнение с меньшим, чем обычно, экспортом товаров в том же месяце прошлого года. „В годовом сравнении реэкспорт уменьшился на 5%, при этом товаров эстонского производства было экспортировано на 12% больше, чем в прошлом году. Увеличился экспорт сланцевых масел и молочной продукции эстонского производства. Помимо роста экспорта товаров эстонского производства, на 4 процентных пункта, т. е. до 64%, увеличилась и их доля от общего объема экспорта“, — отметила Леппметс.
Из товаров в июле больше всего экспортировали электрооборудование (16% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), а также древесину и изделия из древесины (10%). В годовом сравнении больше всего увеличился экспорт электрооборудования (на 37 миллионов евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 33 миллиона евро). Более всего (на 25 миллионов евро) уменьшился вывоз из Эстонии транспортных средств.
В июле больше всего товаров было экспортировано в Финляндию (15% от общего объема экспорта), Латвию (11%) и Литву (9%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, а в Латвию и Литву — транспортные средства. Больше всего вырос экспорт товаров в Сингапур (на 32 миллиона евро, т. е. в 17 раз), куда больше, чем в прошлом году, ввозили минеральную продукцию. Экспорт товаров уменьшился больше всего в Латвию (на 27 миллионов евро, т. е. на 16%), куда ввозилось меньше минеральной продукции.
В июле больше всего импортировали транспортные средства (15% от общего объема импорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (14%), а также электрооборудование (14%). По сравнению с прошлым годом более всего увеличился импорт сырья и продукции химической промышленности (на 26 миллионов евро, т. е. на 19%), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 26 миллионов евро, т. е. на 13%). Больше всего уменьшился импорт минеральной продукции (на 59 миллионов евро, т. е. на 30%).
Основными партнерами по импорту в июле были Финляндия (12% от общего объема импорта), Германия и Литва (по 11%). Из Финляндии и Литвы больше всего ввозилось минеральной продукции, из Германии — транспортных средств. В годовом сравнении наибольший рост наблюдался в импорте товаров из Турции (на 35 миллионов евро, т. е. более чем в 3 раза), откуда больше, чем в прошлом году, импортировали транспортные средства. Уменьшился импорт товаров из Финляндии (на 62 миллиона евро, т. е. на 23%), откуда ввозилось меньше минеральной продукции.
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