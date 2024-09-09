ГРАФИК | Что происходит с экспортом и импортом в Эстонии?

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что на рост экспорта в июле этого года отчасти повлияло сравнение с меньшим, чем обычно, экспортом товаров в том же месяце прошлого года. „В годовом сравнении реэкспорт уменьшился на 5%, при этом товаров эстонского производства было экспортировано на 12% больше, чем в прошлом году. Увеличился экспорт сланцевых масел и молочной продукции эстонского производства. Помимо роста экспорта товаров эстонского производства, на 4 процентных пункта, т. е. до 64%, увеличилась и их доля от общего объема экспорта“, — отметила Леппметс.

Из товаров в июле больше всего экспортировали электрооборудование (16% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), а также древесину и изделия из древесины (10%). В годовом сравнении больше всего увеличился экспорт электрооборудования (на 37 миллионов евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 33 миллиона евро). Более всего (на 25 миллионов евро) уменьшился вывоз из Эстонии транспортных средств.

В июле больше всего товаров было экспортировано в Финляндию (15% от общего объема экспорта), Латвию (11%) и Литву (9%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, а в Латвию и Литву — транспортные средства. Больше всего вырос экспорт товаров в Сингапур (на 32 миллиона евро, т. е. в 17 раз), куда больше, чем в прошлом году, ввозили минеральную продукцию. Экспорт товаров уменьшился больше всего в Латвию (на 27 миллионов евро, т. е. на 16%), куда ввозилось меньше минеральной продукции.