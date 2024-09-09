Полиция задержала более 30 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Вчера в 12:44 произошла авария на 32-м километре шоссе Козе-Ягала в волости Ания в Харьюмаа, где 72-летний водитель легкового автомобиля Land Rover не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги вправо и врезалось в дерево. Водитель был доставлен в больницу.

В 14:10 произошла авария на остановке общественного транспорта Ümera в столичном районе Ласнамяэ, где 39-летний мужчина на электросамокате Bolt затормозил и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 16:12 произошла авария на 48 км шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйя в деревне Мустивере в Вильяндимаа, где 52-летняя женщина на легковом автомобиле Hyundai Tucson совершала поворот налево и не уступила дорогу едущему навстречу мотоциклу Kawasaki VN 800A, которым управлял 28-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу.

Около 16:49 произошла авария на остановке общественного транспорта Kopli в Таллинне, где находившийся в трамвае 59-летний мужчина, когда трамвай тронулся, потерял равновесие и упал. Пассажира доставили в больницу.

В 17:23 произошла авария на остановке общественного транспорта Astri в столичном районе Нымме, где 69-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на велосипеде и сбил 68-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

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