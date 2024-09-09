Сегодня цена электричества будет одной из самых низких за последние годы(5)
По данным Nord Pool, сегодня цена электроэнергии в Эстонии составит 4,73 евро за мегаватт-час. За последние годы на бирже электроэнергии таких дней со столь низкой ценой было очень мало.
Для сравнения: в прошлый понедельник электроэнергия стоила 156,25 евро за мегаватт-час.
В этом году дневная цена на электроэнергию упала ниже пяти евро и в апреле, в результат чего этот месяц стал месяцем с самой низкой ценой на электроэнергию в году: стоимость мегаватт-час составила в среднем 60,39 евро. Что касается сентября, то пока средняя цена составляет 81,08 евро за мегаватт-час.
В прошлом году самой дешевой электроэнергия была 2 июля, когда мегаватт-час стоил 4,97 евро.
Цена на электроэнергию формируется исходя из спроса и предложения. Эстония является частью открытого рынка электроэнергии Nord Pool, в который также входят Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Латвия и Литва.
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