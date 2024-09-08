Объемы выращивания картофеля в Эстонии сокращаются с каждым годом

„Этот год определенно был значительно лучше. В некоторых местах избыток воды, возможно, был слишком большим, но средний урожай несомненно будет значительно лучше, чем в прошлом году“, – сказал председатель совета Центрального союза фермеров Эстонии Калле Гамбург.

Руководитель предприятия Raubri Прийт Розенберг также сообщил, что урожай в этом году лучше, чем в прошлом году.

Однако площадь пригодных для использования сельскохозяйственных угодий по сравнению с прошлым годом сократилась на 4400 гектаров. За десять лет площади выращивания картофеля сократились на 80%, а с момента обретения независимости – на 95%.

„В Эстонии нет отрасли по выращиванию картофеля. Каждый клубень борется за свое место на прилавке. Если в Европе производитель картофеля на 80% заключает контракт с отраслью, а на 20% ведет игры с розничной торговлей, то наши картофелеводы на все 100% ведут игры с розничной торговлей“, – сказал Гамбург.

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