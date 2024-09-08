ЧП и криминал
08.09.2024, 17:09

Пропавшую в Таллинне 6-летнюю девочку нашли, благодаря неравнодушным горожанам

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Ребенка нашли в парке Мянни
Ребенка нашли в парке Мянни
ФОТО: Tanel Meos | Delfi Meedia

Эмили исчезла сегодня около часа дня из своего дома в Мустамяэ на на улице Вильде в Таллинне. Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь в поиске ребенка.

Сообщалась, что девочка любит ездить общественным транспортом.

Вскоре полиция отчиталась, что Эмили нашли, благодаря горожанам, которые заметили девочку в парке Мянни и передали информацию в полицию.

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