08.09.2024, 17:09
Пропавшую в Таллинне 6-летнюю девочку нашли, благодаря неравнодушным горожанам(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эмили исчезла сегодня около часа дня из своего дома в Мустамяэ на на улице Вильде в Таллинне. Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь в поиске ребенка.
Сообщалась, что девочка любит ездить общественным транспортом.
Вскоре полиция отчиталась, что Эмили нашли, благодаря горожанам, которые заметили девочку в парке Мянни и передали информацию в полицию.
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