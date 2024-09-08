Какую погоду принесет нам новая неделя? Ожидаются дожди и сильный ветер

В понедельник (9.09) нас все еще ждет солнечная и сухая погода. Ветер юго-восточный, со скоростью 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 8..13°С, на побережье до 19°С, днем ​​20..25°С.

Во вторник (10.09) тучи с запада сгустятся, утром на островах, а днем ​​и на материке пройдет дождь. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10, порывами до 16, на островах и западном побережье 10-15, порывами до 20 м/с, к вечеру юго-восточный и южный ветер постепенно ослабеют. Температура воздуха 19..26°С.

В среду (11.09) ночью во многих местах пройдет дождь. Ветер южный, со скоростью 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 11..17°С. Днем погода пасмурная, дождь. Вечером облачность рассеется. Ветер южный, со скоростью 3-9, на островах юго-западный, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 18..22°С.

Ночью в четверг (12.09) погода будет кратковременно облачной, на островах возможен дождь. Температура воздуха 11..17°С. Днем Эстонию охватит крыло низкого давления, во многих местах пройдут ливни. Ветер преимущественно южный, 3-8, порывами 12 м/с, вечером слабый, переменных направлений. Температура воздуха 19..24°С.

В пятницу (13.09) Эстония окажется на границе зоны высокого и низкого давления. На материке кое-где пойдет дождь, на островах вероятность дождя ниже. Температура воздуха ночью 10..15°С, на побережье до 18°С, днем ​​18..22°С.

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