Кая Каллас: введение подоходного налога с предприятий бросает тень на наследие Партии реформ

„Отмена налогового горба увеличила бы доходы населения и снизила бы налоги на рабочую силу. И Международный валютный фонд, и Банк Эстонии называют ликвидацию „налогового горба“ одной из важнейших реформ, способствующих экономическому росту в ближайшем будущем. По сути, нынешняя отсрочка означает сохранение прогрессивного подоходного налога, против которого Партия реформ всегда выступала в прошлом“, – заявила Кая Каллас.

„Еще большей ошибкой является введение подоходного налога с предприятий. Это прямо противоречит нашим принципам и обещаниям. Такими решениями мы разрушаем мандат, который мы получили от наших избирателей, и портим налоговую среду, которая не только принесла пользу Эстонии, но и неоднократно признавалась на международном уровне как наиболее конкурентоспособная“, – подчеркнула бывший премьер-министр.

По словам Каллас, налоговая система должна быть простой и понятной всем и поддерживать основу экономики – частное предпринимательство.

„Должен применяться принцип: мы не облагаем налогом то, что хотим вырастить. Мы хотим, чтобы компании инвестировали прибыль в своих работников и свое развитие“, – пояснила она.

„Если мы отступим от наших основных обещаний и принципов, возникает вопрос: чем мы отличаемся от других политических партий?“ – добавила Каллас.

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