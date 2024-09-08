ФОТО | Новый лидер Партии реформ - Кристен Михал(10)
Сегодня Партия реформ утвердила Кристена Михала лидером партии на общем собрании, состоявшемся в театрально-концертном зале Эстонской академии музыки и театра.
За Михала проголосовали более 80 процентов присутствующих или 664 члена партии. Всего на мероприятии присутствовало 818 членов партии.
Кристен Михал поблагодарил однопратийцев за поддержку и заявил, что хочет сохранить командный дух.
„Мы уникальны в эстонской политике. Рабочей культурой которая не оставляет без ответа ни одного сложного вопроса. Уважением, которое возникает от владения темой и выполнения работы, а не от энергичного кивания. Наша миссия актуальна - самодостаточный народ, рост благосостояния и сильный средний класс, безопасность в экономики и для семей, западное направление и культура, и самое главное, надежда - мы всегда работаем для лучшего будущего, даже в трудные времена“, — сказал Михал.
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