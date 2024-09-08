В понедельник заканчивается подписка на государственные облигации(15)
До 16:00 по эстонскому времени завтра, 9 сентября, посредством своих банков жители Эстонии еще могут приобрести государственные облигации. Впервые предложение направлено не только на профессиональных инвесторов, но и на эстонских розничных инвесторов, а общий объем предложения достигает 200 миллионов евро.
Срок погашения двухлетних облигаций – 16 сентября 2026 года, когда эстонское государство выплатит владельцу облигации сумму, соответствующую ее номинальной стоимости. Кроме того, государство выплачивает по облигациям фиксированный процент в размере 3,3% годовых, а производиться выплаты будут один раз в год. Подписаться на облигации можно через банки LHV, Swedbank, SEB и Luminor, а минимальный объем подписки – одна облигация номинальной стоимостью в 100 евро.
„Государственная облигация – финансовый инструмент с одним из наиболее низких уровней риска, предоставляющий жителям и предприятиям Эстонии возможность защитить свои сбережения в условиях снижения процентных ставок. По сравнению с обычным банковским депозитом, облигация предлагает более высокий процентный доход, и при необходимости ее можно продать на таллиннской бирже Nasdaq, где она является ценной бумагой с наивысшим кредитным рейтингом“, - отметил глава отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс.
„Данные облигации имеют номинальную стоимость ниже средней, более короткий срок погашения и более высокий процент по сравнению с двухлетним банковским депозитом. Устанавливая цену облигаций, мы стремились пробудить интерес профессиональных и розничных инвесторов, а в случае превышения подписки обещаем отдать предпочтение розничным инвесторам“, - добавил Луурмеэс.
Результаты предложения и распределения облигаций будут обнародованы примерно 11 сентября, а торговля облигациями на основном списке таллиннской биржи Nasdaq стартует примерно 17 сентября. В качестве организаторов выпуска эстонское государство привлекло AS LHV Pank и Swedbank AS. Юридическим консультантом сделки выступило адвокатское бюро Sorainen.
За последние несколько лет ряд европейских стран (в том числе Бельгия, Хорватия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Румыния, Великобритания) в различных объемах выпускали ориентированные на розничных инвесторов государственные облигации, хотя такие облигации и не всегда торговались на бирже. Срок действия облигаций варьировался от одного месяца до десяти лет. Поскольку государственные облигации являются одним из финансовых инструментов с невысоким уровнем риска, они также привлекли на рынок ценных бумаг новых мелких инвесторов.
С начала кризиса Covid-19 в 2020 году эстонское государство стало более активно выпускать как долгосрочные, так и краткосрочные облигации. По состоянию на конец июля в портфелях инвесторов находятся долгосрочные государственные облигации Эстонии на сумму 4 миллиарда евро и краткосрочные на сумму 1,1 миллиарда евро. Эти облигации были ориентированы в основном на профессиональных инвесторов и международные фонды. По состоянию на конец июля этого года объем вкладов эстонских домохозяйств достиг рекордных 12,4 миллиарда евро, из которых 4,3 миллиарда евро размещены на срочных депозитах.
Ожидаемый график предложения:
28 августа 2024 в 10:00 (эстонское время)
Начало периода подписки
9 сентября 2024 в 16:00 (эстонское время)
Завершение периода подписки
11 сентября 2024 или в ближайший день
Объявление результатов предложения и распределения облигаций
12 сентября 2024 или в ближайший день
Расчет эмиссии
17 сентября 2024 или в ближайший день
Листинг и начало торгов на таллиннской бирже Nasdaq
Дополнительная информация: www.riigivõlakiri.ee
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.