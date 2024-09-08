В понедельник заканчивается подписка на государственные облигации

Срок погашения двухлетних облигаций – 16 сентября 2026 года, когда эстонское государство выплатит владельцу облигации сумму, соответствующую ее номинальной стоимости. Кроме того, государство выплачивает по облигациям фиксированный процент в размере 3,3% годовых, а производиться выплаты будут один раз в год. Подписаться на облигации можно через банки LHV, Swedbank, SEB и Luminor, а минимальный объем подписки – одна облигация номинальной стоимостью в 100 евро.

„Государственная облигация – финансовый инструмент с одним из наиболее низких уровней риска, предоставляющий жителям и предприятиям Эстонии возможность защитить свои сбережения в условиях снижения процентных ставок. По сравнению с обычным банковским депозитом, облигация предлагает более высокий процентный доход, и при необходимости ее можно продать на таллиннской бирже Nasdaq, где она является ценной бумагой с наивысшим кредитным рейтингом“, - отметил глава отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс.

„Данные облигации имеют номинальную стоимость ниже средней, более короткий срок погашения и более высокий процент по сравнению с двухлетним банковским депозитом. Устанавливая цену облигаций, мы стремились пробудить интерес профессиональных и розничных инвесторов, а в случае превышения подписки обещаем отдать предпочтение розничным инвесторам“, - добавил Луурмеэс.

Результаты предложения и распределения облигаций будут обнародованы примерно 11 сентября, а торговля облигациями на основном списке таллиннской биржи Nasdaq стартует примерно 17 сентября. В качестве организаторов выпуска эстонское государство привлекло AS LHV Pank и Swedbank AS. Юридическим консультантом сделки выступило адвокатское бюро Sorainen.