Могут ли бабушка или дедушка взять жилищный кредит? Объясняет банк
Жители Эстонии предпочитают владеть недвижимостью, но все больше людей с возрастом готовы сменить жилье, чтобы оно лучше соответствовало их изменившимся потребностям и возможностям. Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова объяснила возможности пенсионеров в том, что касается получения жилищного кредита.
Основная причина желания сменить в пожилом возрасте жилье на меньшее – переезд детей: если несколько комнат больше не используются ежедневно, не имеет смысла их отапливать и убирать. С выходом на пенсию у многих, к сожалению, также снижается доход, из-за чего содержание большого хозяйства может стать непосильным. Многие пожилые люди также ищут более современное жилье, которое было бы легко и ненакладно содержать. Скажем, при обмене старого дома на новую квартиру сокращаются как затраты на содержание недвижимости, так и хлопоты. Причиной смены дома может быть и одиночество, способное вызвать желание переехать в более компактное жилье.
При выходе на пенсию жилищный кредит можно продлить
Хотя банки в целом исходят из того, что заемщику должно быть не менее 21 года, а к окончанию выплаты кредита не более 75 лет, для пожилых людей банки делают и исключения. Это связано с тем, что статистика показывает, что средняя продолжительность жизни и количество прожитых в здравии лет растут. Если залог и платежеспособность заемщика это позволяют, банки готовы предоставить и кредит, и лизинг. Например, в Coop Pank мы позволяем вышедшему на пенсию клиенту продлить срок договора жилищного кредита. Такой шаг снижает ежемесячные платежи, чтобы они соответствовали доходам пенсионного возраста.
Размер суммы кредита зависит прежде всего от дохода конкретного заемщика, а также от первого взноса и возможностей внесения дополнительного залога. Обычно пенсионер может взять жилищный кредит на меньшую сумму, чем люди трудоспособного возраста, чей доход, как правило, выше пенсии.
Если при выходе на пенсию человек продолжает работать, его доход и возможности получения кредита могут быть сопоставимы с возможностями более молодых людей. При получении кредита в пенсионном возрасте можно включить в договор, например, сына, дочь или более молодого спутника жизни – это станет для банка дополнительной гарантией и может улучшить возможности приобретения более новой и дорогой недвижимости.
Кредит для смены жилья на время продажи
Если речь идет о замене большого жилья на меньшее, то, как правило, полученных от продажи денег оказывается достаточно для покупки нового дома. Однако помощь банка может понадобиться, если человек хочет въехать в новый дом еще до продажи старого. Пожилым людям может быть нелегко переехать во временное съемное жилье, чтобы затем искать новое. Подходящим решением тут может стать краткосрочный кредит для смены жилья. В этом случае в качестве залога могут выступать как новый, так и старый дом. После продажи старого жилья кредит, взятый на покупку нового, погашается, и банк освобождает оба залога.
Пенсионеры также могут взять ипотечный кредит на ремонт и модернизацию своего нынешнего жилья – например, для повышения его энергоэффективности и снижения затрат на отопление.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.