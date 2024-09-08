Могут ли бабушка или дедушка взять жилищный кредит? Объясняет банк

Основная причина желания сменить в пожилом возрасте жилье на меньшее – переезд детей: если несколько комнат больше не используются ежедневно, не имеет смысла их отапливать и убирать. С выходом на пенсию у многих, к сожалению, также снижается доход, из-за чего содержание большого хозяйства может стать непосильным. Многие пожилые люди также ищут более современное жилье, которое было бы легко и ненакладно содержать. Скажем, при обмене старого дома на новую квартиру сокращаются как затраты на содержание недвижимости, так и хлопоты. Причиной смены дома может быть и одиночество, способное вызвать желание переехать в более компактное жилье.

При выходе на пенсию жилищный кредит можно продлить

Хотя банки в целом исходят из того, что заемщику должно быть не менее 21 года, а к окончанию выплаты кредита не более 75 лет, для пожилых людей банки делают и исключения. Это связано с тем, что статистика показывает, что средняя продолжительность жизни и количество прожитых в здравии лет растут. Если залог и платежеспособность заемщика это позволяют, банки готовы предоставить и кредит, и лизинг. Например, в Coop Pank мы позволяем вышедшему на пенсию клиенту продлить срок договора жилищного кредита. Такой шаг снижает ежемесячные платежи, чтобы они соответствовали доходам пенсионного возраста.

Размер суммы кредита зависит прежде всего от дохода конкретного заемщика, а также от первого взноса и возможностей внесения дополнительного залога. Обычно пенсионер может взять жилищный кредит на меньшую сумму, чем люди трудоспособного возраста, чей доход, как правило, выше пенсии.

Если при выходе на пенсию человек продолжает работать, его доход и возможности получения кредита могут быть сопоставимы с возможностями более молодых людей. При получении кредита в пенсионном возрасте можно включить в договор, например, сына, дочь или более молодого спутника жизни – это станет для банка дополнительной гарантией и может улучшить возможности приобретения более новой и дорогой недвижимости.