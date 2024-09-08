Профсоюзы: перевод трудового законодательства на русский язык необходимо продолжить(2)
Как пишет ERR, ясность и понятность трудового законодательства – это основная потребность каждого работника для защиты собственных прав и обеспечения справедливого к себе отношения. В Эстонии, где около 400 000 жителей говорят по-русски и составляют значительную часть рабочей силы, крайне важно продолжать перевод законов, касающихся трудовой сферы, с эстонского на русский язык, подчеркивает Центральный союз профсоюзов Эстонии.
Перевод законов не только повышает осведомленность русскоязычных сотрудников о своих правах, но и способствует предотвращению трудовых споров и более эффективному разрешению трудовых конфликтов, сообщила пресс-служба Центрального союза профсоюзов.
Глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Кайя Васк, консультирующая членов профсоюзов более 20 лет, подтверждает это на основании своего опыта: „Я юрист и знаю, что трудовые договоры и законы часто сложны и содержат юридическую терминологию, которую русскоязычный работник не сможет понять без перевода“.
Как отметили профсоюзы, если работники не знают своих прав или не понимают своих возможностей в случае возникновения проблем, количество жалоб, подаваемых в комиссию по трудовым спорам, неизбежно возрастет.
Опыт профсоюзных лидеров показывает, что работники, хорошо информированные о своих правах, реже вступают в споры с работодателями, поэтому чрезвычайно важно, чтобы Министерство юстиции продолжило переводить трудовое законодательство на русский язык, а русскоязычные работники имели равное понимание своих прав и обязанностей наряду с эстоноязычными коллегами.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.