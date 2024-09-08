Профсоюзы: перевод трудового законодательства на русский язык необходимо продолжить

Перевод законов не только повышает осведомленность русскоязычных сотрудников о своих правах, но и способствует предотвращению трудовых споров и более эффективному разрешению трудовых конфликтов, сообщила пресс-служба Центрального союза профсоюзов.

Глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Кайя Васк, консультирующая членов профсоюзов более 20 лет, подтверждает это на основании своего опыта: „Я юрист и знаю, что трудовые договоры и законы часто сложны и содержат юридическую терминологию, которую русскоязычный работник не сможет понять без перевода“.

Как отметили профсоюзы, если работники не знают своих прав или не понимают своих возможностей в случае возникновения проблем, количество жалоб, подаваемых в комиссию по трудовым спорам, неизбежно возрастет.

Опыт профсоюзных лидеров показывает, что работники, хорошо информированные о своих правах, реже вступают в споры с работодателями, поэтому чрезвычайно важно, чтобы Министерство юстиции продолжило переводить трудовое законодательство на русский язык, а русскоязычные работники имели равное понимание своих прав и обязанностей наряду с эстоноязычными коллегами.

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