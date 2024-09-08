Lidl будет по понедельникам предлагать скидки пожилым клиентам

Скидки будут действовать в отношении отдельных товаров, к числу которых относятся например все выпечные изделия Lidl, мороженое Gelatelli, хозяйственные товары W5, гигиенические товары Cieni, вода со вкусовыми добавками Saguaro и сладости Sweet Corner.

„Два с половиной года работы в Эстонии однозначно показали нам, что люди старше 60 лет – это значительная часть наших клиентов. Они представляют собой очень чувствительный к ценам сегмент клиентов, и теперь мы рады предложить им ещё одну причину посещать наши магазины. Сейчас, когда люди особенно чувствительны к ценам и каждый цент имеет значение, а также и в будущем мы будем снижать для пожилых клиентов наши и без того хорошие цены“, – сказала руководитель отдела коммуникаций Lidl Eesti Катрин Сеппель.

Для получения скидок клиенту старше 60 лет достаточно просто предъявить в кассе удостоверяющий личность документ.

Чтобы товары, предлагаемые по льготной цене, было проще найти, в магазинах будут отмечены категории товаров, на которые действует скидка для пожилых клиентов.

Покупать товары со скидкой можно и в кассах самообслуживания Lidl, которые в течение осени постепенно будут установлены во всех магазинах Lidl Eesti.

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