Невероятные объемы товаров по-прежнему ввозятся через Эстонию в РФ. Почему это до сих пор происходит?

Подобно определенным таможенным пунктам в Финляндии, через которые до сих пор проходят длинные грузовые поезда из России, товары из России по-прежнему доставляются в Европейский cоюз и наоборот через пограничные пункты Эстонии, в основном через Койдула и Лухамаа, которые находятся на расстоянии 37 километров друг от друга. Это связано с тем, что до сих пор не ввели полное торговое эмбарго в отношении России, поэтому транспортировка некоторых товаров в Россию и из нее продолжает оставаться в рамках закона.