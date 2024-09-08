Невероятные объемы товаров по-прежнему ввозятся через Эстонию в РФ. Почему это до сих пор происходит?
Хотя на сегодняшний день почти 60% торговли между Европейским cоюзом и Россией приостановлено, через Эстонию в Россию продолжает перемещаться большое количество товаров на сумму 589 миллионов евро в прошлом году и 229 миллионов евро за первые шесть месяцев этого года, пишет Delfi Ärileht в большом материале-расследовании.
Подобно определенным таможенным пунктам в Финляндии, через которые до сих пор проходят длинные грузовые поезда из России, товары из России по-прежнему доставляются в Европейский cоюз и наоборот через пограничные пункты Эстонии, в основном через Койдула и Лухамаа, которые находятся на расстоянии 37 километров друг от друга. Это связано с тем, что до сих пор не ввели полное торговое эмбарго в отношении России, поэтому транспортировка некоторых товаров в Россию и из нее продолжает оставаться в рамках закона.