Поездка на Bolt протяженностью в 10 км обошлась литовскому водителю в 11 000 евро(1)
По действующим в Литве законам, в организме водителя может быть допустимая концентрация алкоголя - 0,4 промилле. Однако каршеринговая компания Bolt Drive напоминает, что ее клиенты должны быть абсолютно трезвыми. За нарушение правила ждут большие штрафы, сообщает литовский Delfi со ссылкой на портал madeinvilnius.
За нарушение правила ждут большие штрафы, сообщает портал madeinvilnius.lt
„Наш приоритет – безопасность. Наша политика - 0 промилле, мы напоминаем, что пьяное вождение опасно. Каждый водитель, садясь за руль, несет ответственность не только за себя, пассажиров, но и за других участников движения, поэтому должен вести себя ответственно. Если человек сомневается в том, что он абсолютно трезвый, ему не стоит садиться за руль, надо выбирать альтернативные средства передвижения“, – сказал Сваюнас Алюконис, представитель Bolt Drive.
Во время рейда в Вильнюсе пришлось вызывать Службу по правам детей: пьяная женщина везла детей „домой“.
2000 евро – такой штраф грозит водителю, если выясняется, что он сел за руль автомобиля Bolt Drive нетрезвым. Однако если он в нетрезвом состоянии становится участником ДТП, то сумма штрафа увеличивается.
„Вот реальный пример неудачной поездки: один нетрезвый водитель сел за руль Bolt Drive, в итоге поездка стоимостью в 13 евро обошлась ему намного дороже. Он побил чужой автомобиль, полиция установила легкую степень опьянения. Водитель не только заплатил компании 2000 евро за пьяное вождение, но и должен был возместить нанесенный ущерб, а он составил почти 9000 евро. Так человеку за короткую поездку пришлось заплатить 11 000 евро“, – сказал Алюконис.
„Никогда не стоит рисковать. К счастью, эта поездка не потребовала жертв, никто даже не пострадал. Водители должны знать, что пьяное вождение не только опасно, не только влечет штраф, но и представляет угрозу для жизни“, – продолжил он.
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