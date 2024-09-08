Поездка на Bolt протяженностью в 10 км обошлась литовскому водителю в 11 000 евро

За нарушение правила ждут большие штрафы, сообщает портал madeinvilnius.lt

„Наш приоритет – безопасность. Наша политика - 0 промилле, мы напоминаем, что пьяное вождение опасно. Каждый водитель, садясь за руль, несет ответственность не только за себя, пассажиров, но и за других участников движения, поэтому должен вести себя ответственно. Если человек сомневается в том, что он абсолютно трезвый, ему не стоит садиться за руль, надо выбирать альтернативные средства передвижения“, – сказал Сваюнас Алюконис, представитель Bolt Drive.

Во время рейда в Вильнюсе пришлось вызывать Службу по правам детей: пьяная женщина везла детей „домой“.

2000 евро – такой штраф грозит водителю, если выясняется, что он сел за руль автомобиля Bolt Drive нетрезвым. Однако если он в нетрезвом состоянии становится участником ДТП, то сумма штрафа увеличивается.

„Вот реальный пример неудачной поездки: один нетрезвый водитель сел за руль Bolt Drive, в итоге поездка стоимостью в 13 евро обошлась ему намного дороже. Он побил чужой автомобиль, полиция установила легкую степень опьянения. Водитель не только заплатил компании 2000 евро за пьяное вождение, но и должен был возместить нанесенный ущерб, а он составил почти 9000 евро. Так человеку за короткую поездку пришлось заплатить 11 000 евро“, – сказал Алюконис.

„Никогда не стоит рисковать. К счастью, эта поездка не потребовала жертв, никто даже не пострадал. Водители должны знать, что пьяное вождение не только опасно, не только влечет штраф, но и представляет угрозу для жизни“, – продолжил он.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .