Эксперт: многоквартирных домов надо реновировать в три раза больше, чем до сих пор, и так в течение двадцати лет

Согласно целям Европейского Союза, к 2050 году выбросы, связанные с эксплуатацией зданий, планируется свести к нулю. Хотя пока это кажется недосягаемым, Эстония также взяла на себя обязательства по выполнению Директивы по энергоэффективности зданий, согласно которой энергопотребление жилых зданий в Эстонии должно снизиться к 2030 году на 16%, а к 2035 году - как минимум на 20%. Однако уже очевидно, что наших действий недостаточно для того, чтобы выполнить эти обязательства ни к 2030, ни к 2035 году. В результате Еврокомиссия может начать в отношении Эстонии производство и наложить штрафы за несоблюдение обязательств.

Каждый второй житель Эстонии живет в многоквартирном доме, требующем реновации

По данным Taltech, общая площадь квартир в Эстонии составляет 31 миллион квадратных метров, что составляет более половины площади всех жилых помещений в стране. Три четверти этого жилья - 22,9 миллионов квадратных метров - были построены еще в прошлом веке. Примерно каждый второй житель Эстонии проживает в многоквартирном доме, построенном между 1950 и 1990 годами, и эти здания нуждаются в ремонте. За последние десятилетия в Эстонии было отремонтировано несколько тысяч таких домов, но около 14 000 все еще ждут своей очереди. Чтобы успеть вовремя и избежать штрафов со стороны ЕС, прямо сейчас нужно утроить темпы реновации и поддерживать их на этом уровне в течение 20 лет.