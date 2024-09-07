ФОТО | В результате аварии погибла 68-летняя женщина

Травмы других людей, находившихся в транспортных средствах, были незначительными, однако водитель автофургона и две женщины в легковом автомобиле также были доставлены в больницу.

По словам Лыунаской префектуры, водители обоих транспортных средств, попавших в аварию, были трезвы и имели право на управление транспортным средством. „По предварительной информации, дома на колесах, следовавший из Ряпина в направлении Тарту, возможно, выехал на встречную полосу, однако точная причина происшествия пока не установлена“, - сказал Андрей Иваненко.

По его словам, на данный момент известно лишь то, что в автомобиле, попавшем в аварию, находились две женщины, обе были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель был трезв и имел действующие водительские права.

На данный момент движение транспорта на месте происшествия затруднено.