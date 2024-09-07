Рестораны стран Балтии грозят забастовками: цены уже удивляют клиентов, но это не предел

Владельцы ресторанов говорят, что пока клиенты есть, но привычки людей изменились – люди начали экономить. „Раньше больше тратили на алкоголь, брали полный пакет, брали шампанское. Сейчас этого нет. Идут поесть, насладиться едой. Покупают меньше“, – сказал журналистам LNK представитель Ertlio namas Томас Римидис.

С 1 января в Литве был упразднен льготный НДС на услуги общепита. Надеялись, что благодаря такому решению в бюджет поступит на 140 млн. евро больше. „Но как-то молчат о других налогах. Ведь не останется налога на прибыль, содровских налогов. По нашим подсчетам, выплатят 27 млн. евро пособий. Поскольку люди останутся без работы“, – сказала президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.

„Я считаю несправедливым, что правительство, власти не побуждают платить налоги, они побуждают ресторанный сектор уходить „в тень“, – сказал Римидис. Цены в ресторанах сейчас удивляют не только местных, но и эмигрантов.

„10 лет назад, когда я приезжала на родину, могла завтракать, обедать и ужинать в кафе, сейчас могу себе позволить обед или ужин“, – сказала одна женщина. „Цены приближаются к европейским. Несколько лет назад они были другими. Но я вижу, что и качество обуславливает такие цены“, – продолжила она. „Иногда заходим, но цены в ресторанах пугают“, – сказала другая собеседница.

С начала года в Литве обанкротились 33 ресторана. Оборот сектора за 7 месяцев сократился на 8%. „Это как геноцид малого бизнеса. Только я не могу понять причину“, – сказала Шишкаускене.

С теми же проблемами сталкивается и бизнес других стран Балтии. В Латвии до войны большая часть туристов была из России. Сейчас их не осталось, поэтому сектор общепита переживает кризис. В Эстонии НДС планируют поднять до 24%, чтобы увеличить финансирование обороны.

В большинстве стран Евросоюза НДС в секторе общепита составляет в среднем 12,5%. И это не временный налог. „Одним из вопросов будущего правительства будет – появятся ли в бюджете средства на поощрение бизнеса“, – сказала экономист Šiaulių bankаs Индре Гените-Пикчене. Балтийские ассоциации гостиниц и ресторанов намерены говорить с властью, если это не поможет, они планируют забастовку.