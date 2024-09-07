Присягу приняли более 2200 солдат летнего призыва

„Принятие присяги является важным событием в жизни солдата. Мы даем клятву защищать оружием эти земли, этот народ и своих близких, при необходимости и ценой своей жизни. Навыки, которые вы получили за время базового курса, являются фундаментом для вашей дальнейшей службы. Они помогут вам выжить на поле боя. Дальнейшая служба не будет легкой. По мере прохождения следующих курсов ваша ответственность будет расти – от ваших решений и действий зависите не только вы, но и то, как ваши подчиненные будут справляться с задачами на поле боя“, – сказал командир 1-й пехотной бригады полковник Тармо Кундла.

В военном городке Таара более 400 бойцов 2-й пехотной бригады окончили курс подготовки и приняли присягу.

„За два месяца срочной службы призывники Куперьяновского пехотного батальона прошли огневую, стрелковую и физическую подготовку, приобрели навыки в топографии и оказании первой помощи, научились использовать снаряжение и выживать во внешних условиях. Это базовые навыки, которые необходимы каждому солдату в бою, чтобы внести вклад в успех своего подразделения“, – сказал командир 3-го Куперьяновского пехотного батальона подполковник Марко Пунгар.

Подполковник Пунгар также добавил, что солдаты показали высокую мотивацию и по результатам экзаменов ясно, что пройденные темы хорошо изучены и освоены. „Становитесь более сильными, выносливыми и опытными солдатами, чем те, с кем вы можете встретиться в бою!“, – добавил он.

Помимо этого закончили курс базовой подготовки и приняли присягу военнослужащие подразделений дивизии, Киберкомандования, Службы тыла, Командования специальными операциями, бойцы военной полиции Караульного батальона и моряки военно-морских сил.