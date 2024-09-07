Присягу приняли более 2200 солдат летнего призыва(22)
На этой неделе в различных воинских частях Эстонии завершился базовый курс военной подготовки и присягу приняли более 2200 солдат летнего призыва. В расположении 1-й пехотной бригады эстонской дивизии в Тапа и Йыхви в верности Эстонии поклялись более 900 военнослужащих.
„Принятие присяги является важным событием в жизни солдата. Мы даем клятву защищать оружием эти земли, этот народ и своих близких, при необходимости и ценой своей жизни. Навыки, которые вы получили за время базового курса, являются фундаментом для вашей дальнейшей службы. Они помогут вам выжить на поле боя. Дальнейшая служба не будет легкой. По мере прохождения следующих курсов ваша ответственность будет расти – от ваших решений и действий зависите не только вы, но и то, как ваши подчиненные будут справляться с задачами на поле боя“, – сказал командир 1-й пехотной бригады полковник Тармо Кундла.
В военном городке Таара более 400 бойцов 2-й пехотной бригады окончили курс подготовки и приняли присягу.
„За два месяца срочной службы призывники Куперьяновского пехотного батальона прошли огневую, стрелковую и физическую подготовку, приобрели навыки в топографии и оказании первой помощи, научились использовать снаряжение и выживать во внешних условиях. Это базовые навыки, которые необходимы каждому солдату в бою, чтобы внести вклад в успех своего подразделения“, – сказал командир 3-го Куперьяновского пехотного батальона подполковник Марко Пунгар.
Подполковник Пунгар также добавил, что солдаты показали высокую мотивацию и по результатам экзаменов ясно, что пройденные темы хорошо изучены и освоены. „Становитесь более сильными, выносливыми и опытными солдатами, чем те, с кем вы можете встретиться в бою!“, – добавил он.
Помимо этого закончили курс базовой подготовки и приняли присягу военнослужащие подразделений дивизии, Киберкомандования, Службы тыла, Командования специальными операциями, бойцы военной полиции Караульного батальона и моряки военно-морских сил.
В конце базового курса подготовки военнослужащие сдают экзамен, в ходе которого проверяются их теоретические знания и практические навыки солдат: такие как выбор огневой позиции, маскировка, определение дистанции, оказание первой медицинской помощи и установка мин. Помимо этого в ходе финального марш-броска проверяется физическая выносливость – в зависимости от воинской части его дистанция может составлять до 50 километров.
„Солдату должно было быть физически тяжело, потому что когда тело устало, приходится подключаться морально и заставлять себя идти вперед. Благодаря этому растет уверенность в своих силах и приходит понимание, что солдат способен на большее, чем он думает“, – сказал ответственный за базовый курс подготовки солдат в батальоне логистики капитан Оскар Кивисив.
„Больше всего мне понравились задачи с креативным решением. Было интересно и никто не жаловался. Под конец марш-броска сложнее всего было бодрствовать, особенно когда в пути находились уже более 10 часов и смогли поспать около двух часов“, – добавил солдат батальона логистики рядовой Рокко Маркус Гилль.
Торжественная церемония Калевского пехотного батальона состоялась 30 августа в Йыхви, где также дали присягу верности Эстонской Республике около 270 солдат.
Произнося текст воинской клятвы, военнослужащие дают слово оставаться верными Эстонской Республике и ее конституционному строю, защищать страну от противника и придерживаться воинской дисциплины. Солдаты приносят присягу после окончания базового курса подготовки– начального этапа обучения солдат, в рамках которого они приобретают индивидуальные навыки и знания.