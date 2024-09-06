ФОТО | В месте общественного питания произошел пожар

Помещение располагалось в пристройке трехэтажного коммерческого здания. Пожар начался с помещения, но перекинулся на внешнюю стену и крышу.

В результате случившегося никто не пострадал. В 19:15 ситуация уже была под контролем.

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