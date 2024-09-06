Центристская партия пополнится еще одним экс-членом EKRE

Ниже мы приводим ее сообщение в социальных сетях с небольшими сокращениями.

„В начале июня этого года я вступила в Консервативную народную партию Эстонии, веря в то, что это действительно лучшая партия в Эстонии, которая выступает за благополучия нашей страны, нашего народа и наших детей.

Тот факт, что вскоре после европейских выборов и незадолго до съезда партии ее руководство решило исключить из партии ее основателей, депутатов парламента и единственного „оппозиционного кандидата“ на пост председателя, уже тогда показался мне очень странным и подозрительным.

Но чем дальше идет время, тем больше становится видно, что меня просто хотели использовать, чтобы показать, как молодёжное объединение партии будет создано заново под моим руководством. На самом же деле это был всего лишь медийный трюк для общественности, хотя на самом деле руководство партии решило, что руководитель молодёжного объединения будет назначен исключительно лидерами партии и это обязательно должен быть молодой человек.

Мне всё равно, возглавляет ли молодёжное объединение женщина или мужчина, но моё понимание демократии не согласуется с тем, что порядок работы молодёжного объединения решается председателем партии, который исходит при назначении лишь на половых признаках, а не на способностях человека.

Именно поэтому я больше не могу продолжать оставаться в партии, цель которой не состоит в том, чтобы как можно лучше представлять народ Эстонии и своих избирателей, а чтобы представлять узкие личные интересы небольшой группы для ее комфортного существования.

В то же время Центристская партия претерпевает значительные изменения, искренне стремясь учиться на ошибках прошлого и вырасти в крупнейшую народную партию, которая действительно будет защищать благосостояние, безопасность и выживание жителей Эстонии. Поэтому я решила присоединиться к Центристской партии Эстонии и её молодёжной организации“.

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