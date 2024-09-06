Полицейский пес спас в Ида-Вирумаа жизнь пожилому мужчине

В ходе общения с мужчиной выяснилось, что он приехал в лес на автомобиле, раньше это место казалось ему знакомым, но теперь он оказался в замешательстве и не знает, где находится.

К поискам привлекли пограничников, служебных собак (Фрама, Троя и Кратта) вместе с кинологами, дрон спасателей, группу дистанционного мониторинга и волонтеров.

Как сообщила Идаская префектура, служебный пес Фрам взял у автомобиля след мужчины, что было вовсе не просто, поскольку след был к тому времени уже довольно старым, а местность — сложной.

К счастью, острому нюху Фрама это не помешало, и собака сразу же вместе со своим хозяином приступила к работе.

В итоге цель была достигнута — примерно через два километра заблудившийся мужчина оказался в пределах слышимости и был найден. Он был жив и здоров.

Помните, отправляясь в лес:

С собой всегда нужно брать мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором. Если вы заблудились, немедленно сообщите об этом в Центр тревоги (112).

Всегда сообщайте кому-нибудь, куда вы идете.

Возьмите с собой БЕЛОЕ ведро — это цвет на природе выделяется и на цветистом пейзаже лучше всего заметен.

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