Полицейский пес спас в Ида-Вирумаа жизнь пожилому мужчине
Как передает Идаская префектура, 28 августа в половину третьего дня 74-летний мужчина сообщил в Центр тревоги, что в волости Алутагузе заблудился в лесу. Так как зона покрытия мобильной связи в лесу плохая, и аккумулятор вскоре у мужчины стал садиться, то возникла угроза его жизни, и реагировать пришлось быстро.
В ходе общения с мужчиной выяснилось, что он приехал в лес на автомобиле, раньше это место казалось ему знакомым, но теперь он оказался в замешательстве и не знает, где находится.
К поискам привлекли пограничников, служебных собак (Фрама, Троя и Кратта) вместе с кинологами, дрон спасателей, группу дистанционного мониторинга и волонтеров.
Как сообщила Идаская префектура, служебный пес Фрам взял у автомобиля след мужчины, что было вовсе не просто, поскольку след был к тому времени уже довольно старым, а местность — сложной.
К счастью, острому нюху Фрама это не помешало, и собака сразу же вместе со своим хозяином приступила к работе.
В итоге цель была достигнута — примерно через два километра заблудившийся мужчина оказался в пределах слышимости и был найден. Он был жив и здоров.
Помните, отправляясь в лес:
С собой всегда нужно брать мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором. Если вы заблудились, немедленно сообщите об этом в Центр тревоги (112).
Всегда сообщайте кому-нибудь, куда вы идете.
Возьмите с собой БЕЛОЕ ведро — это цвет на природе выделяется и на цветистом пейзаже лучше всего заметен.
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