06.09.2024, 19:45
На рассмотрение правительства поступила идея еще одного нового налога. Социал-демократы не против(48)
ФОТО: KOLLAAŽ | DELFI MEEDIA
Правительство Эстонии продолжает обсуждать вопросы, связанные с бюджетом 2025 года. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), среди членов правительства преобладает такой настрой, что идею обложения налогом фонда зарплаты предприятий нужно притормозить. Но появилась идея еще одного нового корпоративного налога.
Глава МВД Лаури Ляэнеметс сообщил, что в ходе вчерашнего обсуждения бюджетной темы разговор шел о том, что делать с налогообложением предприятий. „По сегодняшнему обсуждению можно сказать, что налог на фонд зарплаты отложен в сторону. Не совсем отложен, но настрой за столом такой, что идея налога на фонд зарплаты далее продвигаться не должна“, - сказал министр порталу Delfi.
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