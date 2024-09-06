На рассмотрение правительства поступила идея еще одного нового налога. Социал-демократы не против

Глава МВД Лаури Ляэнеметс сообщил, что в ходе вчерашнего обсуждения бюджетной темы разговор шел о том, что делать с налогообложением предприятий. „По сегодняшнему обсуждению можно сказать, что налог на фонд зарплаты отложен в сторону. Не совсем отложен, но настрой за столом такой, что идея налога на фонд зарплаты далее продвигаться не должна“, - сказал министр порталу Delfi.