Доступ к остановкам на Лаагна теэ собираются улучшить. Можно внести свои предложения!

В ближайшие годы планируется обновление мостов на Лаагна теэ, чтобы сделать их более удобными и доступными для всех горожан.

По словам вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере, обеспечить полную доступность мостов на Лаагна теэ поможет применение принципов универсального дизайна. „В следующем году городская управа начнет реконструкцию мостов на Лаагна теэ, чтобы обеспечить легкий доступ к автобусным остановкам для всех – будь то маленькие дети, родители с детскими колясками или люди, использующие инвалидные кресла“, – отметил Пере.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунальных услуг разработал условия проектирования для соединения автобусных остановок Kumu, Paesilla, Kotka kauplus и Laagna с пешеходными дорожками. Для каждого моста будет разработано индивидуальное решение, учитывающее его местоположение и особенности прилегающих зданий.

Первичное эскизное решение, которое предусматривало оборудование мостов пандусами, было готово к концу 2022 года.

„Обновленный проект, основанный на отзывах жителей и предложениях заинтересованных групп, включает установку лифтов и, по возможности, пандусов к остановкам с обеих сторон мостов. Всего на Лаагна теэ десять мостов. В первую очередь улучшения коснутся остановок у мостов Линдакви, Саарепийга, Паэ и Палласти“, – сказал заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус, исполняющий обязанности старейшины района.

Проектное решение должно предусматривать поэтапное строительство (каждая остановка в каждом направлении – отдельный этап: строительство пандуса и строительство лифта). Пандусы должны функционировать независимо от лифтов и быть доступны для использования в любом случае. Точные места всех сооружений будут определены в ходе проектирования.

Ознакомиться с проектом и оставить свои предложения можно на сайте tallinn.ee/laagnasillad . Также материалы доступны по будням в информационном зале управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

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