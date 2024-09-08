08.09.2024, 17:53
Где на самом деле похитили офицера КаПо Эстона Кохвера — на территории Эстонии или в России — и почему он там оказался?(11)
ФОТО: Foto: Argo Ingver
Когда ровно десять лет назад россияне похитили офицера Полиции безопасности Эстона Кохвера, над его освобождением работали две команды: одна — как можно громче и публичнее, другая — как можно тише и незаметнее. Где же на самом деле находился Кохвер в момент похищения: на территории Российской Федерации или на территории Эстонской Республики? Версии сторон разнятся.
3 сентября 2014 года в Таллинн с визитом прибыл президент США Барак Обама. Операция по обеспечению его безопасности могла бы стать одной из самых громких и известных в истории Эстонии. Но этому не суждено было случиться.
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