Где на самом деле похитили офицера КаПо Эстона Кохвера — на территории Эстонии или в России — и почему он там оказался?

Когда ровно десять лет назад россияне похитили офицера Полиции безопасности Эстона Кохвера, над его освобождением работали две команды: одна — как можно громче и публичнее, другая — как можно тише и незаметнее. Где же на самом деле находился Кохвер в момент похищения: на территории Российской Федерации или на территории Эстонской Республики? Версии сторон разнятся.