Эхтеская гимназия: пострадала репутация нашей школы, но мы идем дальше
Эхтеская гуманитарная гимназия опубликовала совместное обращение руководства и попечительского совета школы от имени всей школьной семьи. RusDelfi публикует его в полном обьеме.
2 сентября на Kanal 2 в программе „Reporter“ вышла передача о школах Таллинна, в том числе и о нашей школе.
Этот репортаж вызвал много обсуждений и возмущения. Наша школьная семья была потрясена этим репортажем и даже некоторое время оставалась безмолвной. Но мы поддерживаем друг друга, в целом позитивно смотрим на жизнь и знаем, что наша школа - это хорошая школа. Мы делаем свою работу с любовью, всем сердцем и душой, и это относится и к переходу на эстонский язык. Поэтому мы взяли паузу, выдохнули и пошли дальше.
Мы искренне благодарим всех, кто оказал поддержку и помощь нашим ученикам и нашей школе. Каждое письмо и каждый телефонный звонок помогали нам быстрее двигаться вперед.
Но то, что до сих пор остается в наших сердцах и, вероятно, еще долго будет там, - это то, как дети были показаны или даже, можно сказать, высмеяны в репортаже. Неважно, маленький ребенок или взрослый, есть у него особые образовательные потребности или нет, говорит он по-эстонски или нет, мы, как взрослые, должны вести себя этично и поддерживать его. Другая наболевшая проблема заключается в том, что пострадала репутация нашей школы. Мы считаем, что такое освещение нашей школы и наших учеников было недоброжелательным, высокомерным и, конечно же, не соответствовало действительности. Конечно, у нас есть дети, которые еще не очень хорошо говорят по-эстонски. Именно поэтому мы являемся школой, которая переходит на эстонский язык. Если бы все ученики могли говорить по-эстонски, мы были бы школой с эстонским языком обучения. Обвинения и осуждение не способствуют обучению.
Мы верим, что Kanal 2 четко осознает, что показанный видеоролик мог оказать значительное влияние на отношение учеников и родителей в школах, переходящих на эстонский язык обучения, к самому обучению на эстонском языке. Этот видеоролик, безусловно, не мотивирует учеников, родителей, учителей и руководство школы. Кроме того, он подлил масла в огонь межнациональной розни. Все это вызывает большое сожаление.
Переход на эстонский язык обучения - это задача не только школ, местных властей и министерства. Все общество, включая журналистов, должно принять в этом участие. Каждый из нас должен сыграть свою роль. Понимающего и благожелательного отношения к детям достаточно, чтобы помочь этому процессу.
Мы также воспользуемся случаем, чтобы исправить несколько фактов, которые неоднократно появлялись в СМИ и социальных сетях о нашей школе. В нашей школе обучается около 900 учеников, 5% из которых имеют особые образовательные потребности. Мы бы не были против и 40%, потому что все дети - это дети, и мы учим всех. Девочки, которые сидели во время гимна, - это не ученики нашей школы, а знакомые наших учеников, то есть гости нашей школы, как и журналисты. Можно сказать, что в этот раз с гостями нам не повезло.
Мы хотели бы подчеркнуть, что весь наш предыдущий опыт общения с различными СМИ и телеканалами, такими как ETV, ETV+ и TV3, был положительным, журналисты приходили в школу с открытым сердцем и непредвзятым отношением. Мы по-прежнему открыты и готовы показать то, что мы делаем.
Пока же от имени родителей и учителей мы просим спокойствия для всех учащихся в Эстонии.
Как сказал ирландский писатель Брендан Бехан, не бывает плохой рекламы. Мы полностью согласны с этим и воспользуемся этой возможностью: если вы хотите работать в дружной команде, с замечательными учениками и понимающими родителями, и присоединиться к нам в решении (и воплощении в жизнь) такого мощного и важного для Эстонии вызова, как переход на эстонский язык обучения, свяжитесь с нашим директором школы по адресу direktor@ehtehg.ee.
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