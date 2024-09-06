Эхтеская гимназия: пострадала репутация нашей школы, но мы идем дальше

Этот репортаж вызвал много обсуждений и возмущения. Наша школьная семья была потрясена этим репортажем и даже некоторое время оставалась безмолвной. Но мы поддерживаем друг друга, в целом позитивно смотрим на жизнь и знаем, что наша школа - это хорошая школа. Мы делаем свою работу с любовью, всем сердцем и душой, и это относится и к переходу на эстонский язык. Поэтому мы взяли паузу, выдохнули и пошли дальше.

Мы искренне благодарим всех, кто оказал поддержку и помощь нашим ученикам и нашей школе. Каждое письмо и каждый телефонный звонок помогали нам быстрее двигаться вперед.

Но то, что до сих пор остается в наших сердцах и, вероятно, еще долго будет там, - это то, как дети были показаны или даже, можно сказать, высмеяны в репортаже. Неважно, маленький ребенок или взрослый, есть у него особые образовательные потребности или нет, говорит он по-эстонски или нет, мы, как взрослые, должны вести себя этично и поддерживать его. Другая наболевшая проблема заключается в том, что пострадала репутация нашей школы. Мы считаем, что такое освещение нашей школы и наших учеников было недоброжелательным, высокомерным и, конечно же, не соответствовало действительности. Конечно, у нас есть дети, которые еще не очень хорошо говорят по-эстонски. Именно поэтому мы являемся школой, которая переходит на эстонский язык. Если бы все ученики могли говорить по-эстонски, мы были бы школой с эстонским языком обучения. Обвинения и осуждение не способствуют обучению.

Мы верим, что Kanal 2 четко осознает, что показанный видеоролик мог оказать значительное влияние на отношение учеников и родителей в школах, переходящих на эстонский язык обучения, к самому обучению на эстонском языке. Этот видеоролик, безусловно, не мотивирует учеников, родителей, учителей и руководство школы. Кроме того, он подлил масла в огонь межнациональной розни. Все это вызывает большое сожаление.