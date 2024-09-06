„Неблагонадежный кандидат“. Eesti 200 против назначения Юрченко старейшиной Ласнамяэ

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам образования и руководителя таллиннского округа Eesti 200 Алексея Яшина, регион, для которого вопрос перехода на эстоноязычное образование особенно критичен, не может возглавлять человек, который еще несколько недель назад называл это „ужасной реформой“, от которой „нужно отказаться“.

„Это вопрос ценностей, и Eesti 200 трудно поверить, что со сменой политической партии возможно развернуть свою позицию на 180 градусов. Недоверие подогрело и просочившееся в СМИ письмо из внутренней рассылки Центристской партии, в котором кандидат говорит, что совесть не позволяет ей поддержать переход на эстоноязычное образование. Лицемерно, что спустя несколько недель человек пытается убедить общественность в обратном. Ласнамяэ нужен заслуживающий доверия представитель и сильный лидер, чтобы реформа перехода на эстоноязычное образование прошла успешно“, — сказал Яшин.

„Сомнения в пригодности кандидата возникли еще до этого, и, к сожалению, после сегодняшней встречи уверенности у Eesti 200 не прибавилось. Нам нужно серьезно обсудить с нашими партнерами по коалиции, что делать дальше в этой ситуации“, — заявил он.

Что касается идеи Партии реформ создать в управе Ласнамяэ подразделение поддержки процесса перехода на эстоноязычное образование, то, по мнению Яшина, в этом нет необходимости. „В ситуации, когда мы ищем возможности экономии в городской системе, мы не можем поддержать создание дополнительного подразделения, что повлечет за собой ненужные дополнительные затраты и дублирование, поскольку в Департаменте образования по вопросам Ласнамяэ ежедневно работает не менее шести человек.“, — пояснил вице-мэр.

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