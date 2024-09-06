Юрист объясняет: как разрешить трудовой спор?

Для упрощенного разрешения трудового спора можно обратиться к руководителю комиссии по трудовым спорам, как к примирителю. Для этого необходимо подать в комиссию примирительное заявление. „Работник и работодатель должны договориться о примирительной процедуре. Если же примирительное соглашение не будет в результате достигнуто, то стороны имеют право обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд“, - пояснила Таэль-Саме.

Комиссия по трудовым спорам обычно рассматривает поданное заявление в течение 45 календарных дней, но в отдельных случаях срок его рассмотрения может быть продлен. Например, в случае подачи одной из сторон ходатайства о продлении предоставленного ей срока или о переносе рассмотрения дела.

Однако, относительно сроков давности для работника есть одно исключение, о котором стоит помнить: „Если работник в установленный срок обратился с иском или ходатайством об установлении неправомерности расторжения трудового договора, то пока идёт спор срок давности требований работника не истечет, а претензии работника, которые зависят от исхода спора, истекают не раньше трёх месяцев а с момента вступления решения в силу“, - подчеркнула Таэль-Саме.

Адвокат подчеркнула, что в случае возникновения трудового спора не стоит затягивать с обращением за помощью и подачей заявления, поскольку сроки обращения в комиссию достаточно сжаты. Например, срок установления недействительности расторжения трудового договора составляет всего 30 календарных дней, а срок предъявления ряда финансовых претензий составляет, как правило, четыре месяца, в зависимости от обстоятельств.

Комиссия по трудовым спорам является внесудебным органом, который беспристрастно помогает разрешать споры между работниками и работодателями. Для начала, необходимо подать письменное подписанное заявление либо в бумажном виде, либо по электронной почте. „Работник и работодатель могут обратиться в комиссию по трудовым спорам лично или через своего представителя. Работник может выбрать, обращаться ли по трудовому спору по месту жительства или по месту нахождения работодателя. Работодатель же должен исходить из места жительства работника“, - сказала адвокат адвокатского бюро Hedman Кристель Таэль-Саме.

Стоит помнить, что при разрешении трудового спора обращаться к примирителю можно только до принятия решения по делу о трудовом споре.

Разрешение трудового спора путем компромисса

Стороны трудового спора могут достичь компромисса как между собой, в комиссии по трудовым спорам, так и в суде до вступления решения по трудовому спору в законную силу. Адвокат Hedman посоветовала попытаться достичь компромисса ещё до обращения в комиссию по трудовым спорам или в суд.

„Стоит помнить, что при заключении компромисса обе стороны идут на взаимные уступки относительно содержания требований. Кроме того, компромисс, утвержденный постановлением комиссии по трудовым спорам, завершает процедуру, то есть в комиссию нельзя повторно обращаться на тех же основаниях“, - добавила Таэль-Саме.

Постановление о компромиссе вступает в силу с момента его подписания, и с его помощью можно обратиться к судебному приставу для начала исполнительного производства, также как и на основании вступившего в законную силу решения комиссии по трудовым спорам.

Когда обращаться в суд?

Непосредственно в суд необходимо обращаться, если здоровью работника причинен вред или телесные повреждения, а также если наступила смерть в результате несчастного случая на производстве или в результате профессионального заболевания, и стороны оспаривают вину или компенсацию ущерба.

Кроме того, в суд необходимо обращаться, если спор связан с другими, не трудовыми договорами. Здесь, однако, есть одно исключение: „Если в случае договора по сути речь идет о трудовом договоре, то можно обратиться в комиссию по трудовым спорам с требованием установления трудовых отношений“, - уточнила Таель-Саме.

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