Поможем вместе маленькому Мирославу!
Мирослав, которому скоро исполнится полтора года, страдает крайне редким и тяжелым заболеванием - буллезным эпидермолизом: его кожа покрыта волдырями, которые при разрыве превращаются в большие и очень болезненные раны. Вылечить заболевание невозможно, но лечащий врач рекомендует гель Filsuvez, который помогает быстрее заживить раны. К сожалению, препарат дорогой – месячная доза стоит 4699 евро, а за 3 месяца придется заплатить 14 097 евро – у семьи, воспитывающей 8 детей, таких денег нет.
Мирослав в прямом смысле слова один на миллион: настолько редка его болезнь. Кожа мальчика очень чувствительна к прикосновениям, и любая небольшая травма или трение повреждают ее. Поскольку волдыри продолжают появляться в одном и том же месте, это способствует образованию рубцов, что также влияет на подвижность.
Чтобы защитить кожу Мирослава и предотвратить обострение воспаления, ее приходится ежедневно очищать и перевязывать, что тоже весьма затратно и не полностью покрывается государственной поддержкой. Так, при поддержке замечательных жертвователей Детский фонд помогает семье приобретать различные средства для ухода за ранами и перевязочные материалы, а также лечебное питание.
Текущие расходы на уход и лечение выходят далеко за пределы возможностей семьи. Пожалуйста, помогите сделать жизнь маленького мальчика максимально безболезненной: каждое пожертвование поможет ранам заживать и принесет облегчение от неописуемой боли.
Мирославу можно помочь, выбрав из выпадющего меню формы пожертвования „Myroslavile ravigeel“ (можно найти как разовое, так и постоянное пожертвование), или осуществив перевод на благотворительный номер счета Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении „Myroslav“:
Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
или позвонив на благотворительные номера Детского фонда:
позвонив по номеру 900 5025, пожертвуете 5 евро
позвонив по номеру 900 5100, пожертвуете 10 евро
позвонив по номеру 900 5500, пожертвуете 50 евро
Сумма пожертвования будет добавлена к счету за телефон за текущий месяц.
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