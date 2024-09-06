Поможем вместе маленькому Мирославу!

Мирослав в прямом смысле слова один на миллион: настолько редка его болезнь. Кожа мальчика очень чувствительна к прикосновениям, и любая небольшая травма или трение повреждают ее. Поскольку волдыри продолжают появляться в одном и том же месте, это способствует образованию рубцов, что также влияет на подвижность.

Чтобы защитить кожу Мирослава и предотвратить обострение воспаления, ее приходится ежедневно очищать и перевязывать, что тоже весьма затратно и не полностью покрывается государственной поддержкой. Так, при поддержке замечательных жертвователей Детский фонд помогает семье приобретать различные средства для ухода за ранами и перевязочные материалы, а также лечебное питание.

Текущие расходы на уход и лечение выходят далеко за пределы возможностей семьи. Пожалуйста, помогите сделать жизнь маленького мальчика максимально безболезненной: каждое пожертвование поможет ранам заживать и принесет облегчение от неописуемой боли.

Мирославу можно помочь, выбрав из выпадющего меню формы пожертвования „ Myroslavile ravigeel “ (можно найти как разовое, так и постоянное пожертвование), или осуществив перевод на благотворительный номер счета Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении „Myroslav“:

Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

или позвонив на благотворительные номера Детского фонда:

позвонив по номеру 900 5025, пожертвуете 5 евро

позвонив по номеру 900 5100, пожертвуете 10 евро

позвонив по номеру 900 5500, пожертвуете 50 евро

Сумма пожертвования будет добавлена ​​к счету за телефон за текущий месяц.

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