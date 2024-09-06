Таллинн ждет ваших предложений по автобусным маршрутам

Встречи, на которых буду обсуждаться изменения в маршрутной сети, начнутся 9 сентября в Пирита. Оставлять отзывы на сайте можно до 20 сентября. Обратная связь будет проанализирована по районам, а затем на поднятые вопросы и предложения даны ответы, которые опубликуют на сайте изменений в маршрутной сети. Изменения планируется начать в осенние школьные каникулы с 21 октября.

Вице-мэр Кристьян Ярван подчеркнул, что речь идет о предложениях и обсуждениях, а не об окончательных решениях. „Если прошлым летом изменения в автобусных маршрутах обрушились на людей, как гром среди ясного неба, и никто не имел возможности высказаться, то теперь мы обсуждаем общественностью все планируемые изменения с заранее. Таллиннский департамент транспорта сделал предложения по обновлению маршрутной сети на основе данных, но для нас также важна обратная связь от жителей. Если какой-то план нуждается в дополнительном анализе или рассмотрении альтернатив, мы это сделаем. Ни одно решение не будет навязано силой, – сказал вице-мэр. – Транспортная сеть столицы нуждается в обновлении, поскольку с годами места работы и жительства людей изменились, а вместе с ними – и ожидания от маршрутной сети. Цель изменений – предложить более удобный общественный транспорт с использованием существующих ресурсов“.