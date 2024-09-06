06.09.2024, 15:35
Топливная фирма подала в Еврокомиссию жалобу на Эстонское государство(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Причиной направления запроса о возбуждении дела против Эстонского государства является неспособность государства справиться с мошенничеством AS Olerex в области биотоплива и взыскать предусмотренные законом штрафы за нарушение соответствующих обязательств, заявил член правления AS Terminal Райдо Раудсепп. Об этом пишет Delfi Ärileht.
Речь идет о случаях неоднократного нарушения в 2021-2023 годах обязательств со стороны AS Olerex, вытекающих из директивы о возобновляемых источниках энергии.
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