Топливная фирма подала в Еврокомиссию жалобу на Эстонское государство

Речь идет о случаях неоднократного нарушения в 2021-2023 годах обязательств со стороны AS Olerex, вытекающих из директивы о возобновляемых источниках энергии.

„Нарушения биообязательства вызвали недобросовестную конкуренцию на топливном рынке, и государство оказалось некомпетентным в решении этой проблемы“, — объясняет причины жалобы Раудсепп. „Эстонские чиновники публично назвали причиной того, что AS Olerex не было оштрафовано за нарушение обязательств, сложность ведения процедуры“, — добавляет он.