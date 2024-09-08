Как выбрать банк, куда будет поступать ваша зарплата?

Руководитель направления повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Мооника Мааринг рассказала, на что обращать внимание при выборе банка, куда поступает ваш доход, и как перенаправить зарплату из одного банка в другой.

Поскольку банки оценивают свои услуги по-разному, сравнивать пакеты может быть непросто. Однако раз в год такие расчеты делать стоит, чтобы узнать, каковы были годовые затраты на банковскую карту, переводы или различные пакеты услуг, и можно ли эти расходы снизить. Повседневные операции не обязательно должны проводиться в том же банке, где был взят жилищный кредит или лизинг. Доходы стоит направлять в банк, где повседневные операции наиболее выгодны. Сравнивая предложения банков, стоит учитывать следующие аспекты:

Выплачиваются ли проценты с остатка на расчетном счете?

Расчетный счет может быть как бесплатной, так и платной услугой. Некоторые банки выплачивают проценты с хранящихся на расчетном счете средств, причем разница в некоторых случаях может составлять до 100 раз, варьируясь в диапазоне от 0,01% до 1% – в зависимости от банка. Например, если у человека на расчетном счете постоянно в среднем хранится 5000 евро, то в одном банке он заработает с них за год около 50 евро, а в другом всего 50 центов. Поскольку проценты по расчетному счету начисляются на основании ежедневного остатка, разумно направлять свои доходы на счет с наибольшими процентами.

Какие скидки предоставляет банковская карта?

Карты почти всех эстонских банков также работают как клиентские карты, предоставляя скидки у различных компаний. Подумайте, какие магазины, места для отдыха и заправки вы посещаете чаще всего, и выберите тог банк, карта которого работает в этих местах как клиентская или дисконтная карта. На сайтах банков есть специальные разделы с партнерскими предложениями, которые стоит время от времени просматривать, чтобы максимально пользоваться потенциальными преимуществами.

Обеспечивает ли карта страхование покупок?