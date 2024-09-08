Как выбрать банк, куда будет поступать ваша зарплата?
Финансово грамотный человек точно знает, куда уходят его деньги, и не платит за услуги, которыми на самом деле не пользуется. Время от времени стоит проводить аудит своих постоянных платежей и честно оценивать, нужны ли вам такие услуги, как Netflix, Spotify, спортивный клуб и другие подписки – настолько часто, чтобы оправдать ежемесячные расходы. То же самое касается платы за обслуживание в банках – нет смысла платить нескольким банкам, если можно выбрать те услуги, которые вам действительно нужны.
Руководитель направления повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Мооника Мааринг рассказала, на что обращать внимание при выборе банка, куда поступает ваш доход, и как перенаправить зарплату из одного банка в другой.
Поскольку банки оценивают свои услуги по-разному, сравнивать пакеты может быть непросто. Однако раз в год такие расчеты делать стоит, чтобы узнать, каковы были годовые затраты на банковскую карту, переводы или различные пакеты услуг, и можно ли эти расходы снизить. Повседневные операции не обязательно должны проводиться в том же банке, где был взят жилищный кредит или лизинг. Доходы стоит направлять в банк, где повседневные операции наиболее выгодны. Сравнивая предложения банков, стоит учитывать следующие аспекты:
Выплачиваются ли проценты с остатка на расчетном счете?
Расчетный счет может быть как бесплатной, так и платной услугой. Некоторые банки выплачивают проценты с хранящихся на расчетном счете средств, причем разница в некоторых случаях может составлять до 100 раз, варьируясь в диапазоне от 0,01% до 1% – в зависимости от банка. Например, если у человека на расчетном счете постоянно в среднем хранится 5000 евро, то в одном банке он заработает с них за год около 50 евро, а в другом всего 50 центов. Поскольку проценты по расчетному счету начисляются на основании ежедневного остатка, разумно направлять свои доходы на счет с наибольшими процентами.
Какие скидки предоставляет банковская карта?
Карты почти всех эстонских банков также работают как клиентские карты, предоставляя скидки у различных компаний. Подумайте, какие магазины, места для отдыха и заправки вы посещаете чаще всего, и выберите тог банк, карта которого работает в этих местах как клиентская или дисконтная карта. На сайтах банков есть специальные разделы с партнерскими предложениями, которые стоит время от времени просматривать, чтобы максимально пользоваться потенциальными преимуществами.
Обеспечивает ли карта страхование покупок?
Хотя страхование покупок уже давно связано с банковскими картами, люди часто просто не осведомлены о наличии такой услуги. Использование страхования покупок, бесплатно предоставляемого с банковской картой, зачастую оказывается более выгодным, чем, например, жилищное страхование: если собственная ответственность в рамках жилищного страхования обычно составляет несколько сотен евро, то по страхованию покупок с банковской карты – лишь нескольких десятков евро.
Раньше бесплатное страхование покупок предлагалось только для кредитных карт, но теперь она автоматически предоставляется и для многих дебетовых карт – узнайте, предлагает ли ваш банк такую услугу, и, если с недавно приобретенным товаром что-то случится или его украдут, обязательно сообщите об этом банку.
Какие возможности приумножения средств существуют?
Большинство банков предлагают накопительные счета, по которым выплачивают до 2% годовых. Накопительный счет позволяет собирать средства как посредством крупных взносов, так и автоматически с помощью микропереводов, а при необходимости собранную сумму можно быстро использовать.
Желающие получить более высокую прибыль могут открыть безопасный срочный вклад, процент по которому зависит от срока вклада и в разных банками может значительно различаться.
Какие варианты оплаты предлагаются и какие существуют сети банкоматов?
Любителям технологий стоит также обратить внимание на то, какие решения мобильных платежей предлагает банк. Если Google Pay и Apple Pay поддерживаются всеми универсальными банками, то желающие оплачивать покупки с помощью смарт-часов, колец и брелоков, должны убедиться, что их зарплата поступает в банк, который поддерживает, например, смарт-устройства Garmin, Fitbit, Fidesmo и подобные им.
Несмотря на широкое распространение смарт-платежей, время от времени наличные по-прежнему необходимы. Хотя обычно банки позволяют бесплатно снимать наличные только в банкоматах своего бренда, например, с карты Coop Pank можно без дополнительной платы снимать наличные в любом банкомате как в Эстонии, так и за ее пределами. Кроме того, наличные можно бесплатно снять со счета или положить на него в кассах более чем 300 магазинов Coop по всей Эстонии.
Какой банк соответствует вашим ценностям?
Из пяти действующих в Эстонии универсальных банков три основаны на иностранном капитале, а два – на местном. Если вы патриот и хотите, чтобы экономика Эстонии процветала, стоит отдавать предпочтение местным предприятиям, прибыль которых возвращается на эстонский рынок, а не уходит за пределы страны.
Местные банки вносят вклад в развитие жизни в Эстонии, потому что если у жителей страны и местных компаний все будет хорошо, то успешны окажутся и банки. Никто другой не знает потребности и возможности местного рынка лучше, чем наши отечественные компании.
Выбирая банк, также следует подумать о том, вносит ли банк вклад в важные для вас сферы жизни. Например, банки занимаются благотворительностью, жертвуя самостоятельно или собирая пожертвования. Ведя расчеты в банке, который поддерживает обороноспособность Эстонии или успехи вашего любимого спортсмена или спортивного мероприятия, вы также поддерживаете эти важные вещи.
Перенаправить зарплату в другой банк очень просто
Перенаправить доходы из одного банка в другой совсем несложно. Для этого нужно написать заявление в свободной форме, в котором указать новый расчетный счет, и отправить его своему непосредственному руководителю, бухгалтеру компании или в отдел кадров.
Чтобы направить на другой расчетный счет пенсию и различные пособия, необходимо изменить свои данные в самообслуживании Департамента социального страхования. Другой вариант – заполнить заявление на сайте Департамента социального страхования и отнести его в представительство Департамента социального страхования или в отделение банка, куда вы хотите направить доходы. В результате уже в следующем месяце пенсия или пособия будут зачислены на выбранный вами новые расчетный счет.
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