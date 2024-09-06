Новости Эстонии
06.09.2024, 12:16

ПРОГНОЗ | Рекорды тепла снова побиты! Чем порадует или огорчит нас погода в ближайшие дни и месяц?

 
Читайте, в каких уголках Эстонии жарче всего и какой месяц нас ждет
Пярну
Пярну
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

По данным Агентства окружающей среды,над Балтийским морем усиливается зона высокого давления, которая сохранит засушливую погоду в течение следующих нескольких дней. Вероятность дождя составляет менее 25%. Этот период продлится как минимум до конца этой - начала новой недели.

В пятницу (6.09) и субботу (7.09) погода останется малооблачной и сухой. Ветер восточный, внутри страны слабый, на побережье умеренный. Температура воздуха ночью 6..12°С, на побережье до 18°С, днем ​​20..25°С.

В воскресенье (08.09) и понедельник (09.09) сохранится преобладание высокого давления, а на его западной окраине будет по-летнему теплая погода без осадков. Чуть заметнее станет восточный и юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 6..13°С, на побережье до 18°С, днем ​​22..25°С.

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