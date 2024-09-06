ПРОГНОЗ | Рекорды тепла снова побиты! Чем порадует или огорчит нас погода в ближайшие дни и месяц?

В пятницу (6.09) и субботу (7.09) погода останется малооблачной и сухой. Ветер восточный, внутри страны слабый, на побережье умеренный. Температура воздуха ночью 6..12°С, на побережье до 18°С, днем ​​20..25°С.

В воскресенье (08.09) и понедельник (09.09) сохранится преобладание высокого давления, а на его западной окраине будет по-летнему теплая погода без осадков. Чуть заметнее станет восточный и юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 6..13°С, на побережье до 18°С, днем ​​22..25°С.