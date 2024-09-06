06.09.2024, 12:16
ПРОГНОЗ | Рекорды тепла снова побиты! Чем порадует или огорчит нас погода в ближайшие дни и месяц?
Читайте, в каких уголках Эстонии жарче всего и какой месяц нас ждет
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным Агентства окружающей среды,над Балтийским морем усиливается зона высокого давления, которая сохранит засушливую погоду в течение следующих нескольких дней. Вероятность дождя составляет менее 25%. Этот период продлится как минимум до конца этой - начала новой недели.
В пятницу (6.09) и субботу (7.09) погода останется малооблачной и сухой. Ветер восточный, внутри страны слабый, на побережье умеренный. Температура воздуха ночью 6..12°С, на побережье до 18°С, днем 20..25°С.
Уже заказано?