Цены в августе продолжили расти(2)
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в августе повысился по сравнению с июлем на 0,4% и по сравнению с августом 2023 года — на 3,2%. Товары были дороже по сравнению с августом прошлого года на 1,4% и услуги — на 6,3%.
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в августе на индекс потребительских цен по сравнению с августом 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также с различными товарами и услугами. „При этом гигиенические товары подорожали на 7,1%, а услуги в области красоты и гигиены — на 13,2%“, — добавила Трасанов.
Из продуктов питания по сравнению с августом прошлого года более всего (на 54,6%) подорожали соки и сиропы. Оливковое масло подорожало на 44% и какао на 22,9%. Подешевели обработанные фрукты (-10,4%) и сахар (-19,5%). По сравнению с тем же периодом прошлого года в августе 2024 года бензин был дешевле на 5,4%, дизельное топливо — на 6,9%.
По сравнению с июлем в августе на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, завершение распродаж одежды и обуви, с другой — снижение цен на моторное топливо.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, август 2024
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