Будьте внимательны! В сентябре резко увеличивается количество ДТП с пешеходами

Юлли Рейметс, менеджер LKF по предотвращению убытков, советует автомобилистам выбирать более спокойный стиль вождения. „Нужно сбавлять скорость, чтобы не наехать на пешехода. В период с мая по сентябрь на дорогах травмируется наибольшее количество людей, поскольку летом скорость движения выше, что приводит к более серьезным последствиям. Однако с наступлением осени увеличивается количество наездов на пешеходов. Особенно в сентябре, когда молодежь спешит в школу, а малыши возвращаются в детские сады, скорость движения автомобилей в городах и поселках слишком высока, и аварии с участием пешеходов происходят чаще“, отметила Рейметс.

Как правило, случаи личного ущерба в рамках дорожного страхования чаще всего происходят в период с мая по сентябрь. Каждый пятый случай – следствие столкновения при перекрестном движении, причем на долю наездов на велосипедистов и пешеходов приходится 15%. В прошлом году наибольшее количество наездов на велосипедистов пришлось на сентябрь: 24 случая, в том числе 17 случаев личного ущерба. В июне этого года таких случаев было 34.

Райдо Кирсисте, глава эстонского филиала Gjensidige, просит водителей быть особенно бдительными вблизи школ. „В начале учебного года, к сожалению, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, когда автомобиль останавливается на одной полосе многополосной дороги перед переходом, чтобы пропустить пешехода или самокатчика, а автомобиль на другой полосе не успевает вовремя затормозить. Юные участники дорожного движения могут оставаться незамеченными за высокими машинами, поэтому водителям следует быть особенно внимательными, если кто-то уже остановился у перехода“, пояснил Кирсисте.

Прошлым летом на дорожно-транспортные происшествия в радиусе 150 метров от школ в Тарту приходилось 3,5% всех случаев дорожного страхования в городе, а в период с сентября по май – 6%. Также примерно вдвое увеличилось количество таких случаев в Таллинне, например в районе 21-й школы и Реальной школы.