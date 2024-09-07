Экономика
07.09.2024, 12:04

Производитель полуфабрикатов: Часто с полок магазинов мы получаем непонятное месиво, называемое котлетами

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Производство полуфабрикатов
Производство полуфабрикатов
ФОТО: личный архив

Можно ли выйти молодому бизнесу сразу в торговые сети? И почему проблема любого производства не в том, чтобы приготовить продукт, а в том, чтобы приготовить его одинаково миллион раз? RusDelfi поговорил с основателем новой компании по производству котлет из натуральных ингредиентов и полностью сделанных вручную.

„С полок магазинов мы получаем непонятное месиво, называемое котлетами“

Компания, решившая заниматься производством котлет из полностью натуральных ингредиентов, появилась на эстонском рынке совсем недавно — буквально три месяца назад.

„Но у нас сформировалась небольшая, но лояльная база постоянных покупателей, — рассказывает основатель проекта La Cotelette Вадим „Котлеткин“ и показывает пока небольшое производство в Таллинне. — Сейчас наши мощности позволяют выпускать до 500 котлет в день“.

Основатель проекта делится: идея создавать натуральную продукцию для Эстонии не нова. „Но я давно думал сделать что-то вкусное, простое, но в тоже время интересное. Котлеты — это одно из самых моих любимых

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