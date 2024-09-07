Производитель полуфабрикатов: Часто с полок магазинов мы получаем непонятное месиво, называемое котлетами

Можно ли выйти молодому бизнесу сразу в торговые сети? И почему проблема любого производства не в том, чтобы приготовить продукт, а в том, чтобы приготовить его одинаково миллион раз? RusDelfi поговорил с основателем новой компании по производству котлет из натуральных ингредиентов и полностью сделанных вручную.