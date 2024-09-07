07.09.2024, 12:04
Производитель полуфабрикатов: Часто с полок магазинов мы получаем непонятное месиво, называемое котлетами(18)
ФОТО: личный архив
Можно ли выйти молодому бизнесу сразу в торговые сети? И почему проблема любого производства не в том, чтобы приготовить продукт, а в том, чтобы приготовить его одинаково миллион раз? RusDelfi поговорил с основателем новой компании по производству котлет из натуральных ингредиентов и полностью сделанных вручную.
„С полок магазинов мы получаем непонятное месиво, называемое котлетами“
Компания, решившая заниматься производством котлет из полностью натуральных ингредиентов, появилась на эстонском рынке совсем недавно — буквально три месяца назад.
„Но у нас сформировалась небольшая, но лояльная база постоянных покупателей, — рассказывает основатель проекта La Cotelette Вадим „Котлеткин“ и показывает пока небольшое производство в Таллинне. — Сейчас наши мощности позволяют выпускать до 500 котлет в день“.
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