Сийм Каллас уходит из Рийгикогу: время вышло, хватит!(26)
Депутат Рийгикогу от Партии реформ Сийм Каллас решил, что уйдет из Рийгикогу, но останется в партии.
„Время вышло, хватит“, — сказал Каллас Delfi. В среду он также проинформировал о своем решении членов партии и парламентской фракции.
Однако решение далось ему нелегко. „Я долго думал, и это решение все откладывалось, но в итоге решил, что новый год в Рийгикогу начнется без меня“, — сказал Каллас.
Одной из причин ухода Каллас назвал состояние здоровья. „Годы делают свое дело, а здоровье такое, какое есть, продолжать уже некомфортно“, — сказал он.
Каллас пока не планирует покидать партию. „Нельзя сказать, что я совсем отдаляюсь от мира“, — сказал он.
„Тот этап, который мы прошли вместе, вовсе не малозначителен. Она сформировала гораздо большую часть истории Эстонской Республики, чем мы могли себе представить 25 лет назад. Пять выигранных выборов, пять возглавляемых нами правительств. Сохраним эту Эстонию такой, какой мы ее сформировали. Она того стоит“, - написал он своим коллегам-однопартийцам.
Вместе с тем, Каллас пишет книгу. „Я не планирую отказаться от либеральной идеологии после ухода из политики. Я сейчас подготавливаю к скорому выходу книгу об истории либеральной политики, людях и идеях“, - поделился Каллас своими ближайшими планами.
Сегодня Каллас подаст в руководство Рийгикогу заявление о сложении полномочий депутата парламента.На прошлогодних выборах в Рийгикогу политик баллотировался в Таллинне — в районах Ласнамяэ и Пирита, где набрал 7393 голоса.
Замещающий Калласа депутат Рийгикогу Ирина Талвисте уже решила отказаться от кресла парламентария, так как хочет продолжить работу на посту вице-мэра Пярну. Это означает, что место Калласа в Рийгикогу должен занять Юри Яансон, который не принял еще окончательного решения о переходе на работу в парламент.
Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Ынне Пиллак выразила Сийму Калласу от имени фракции сердечную благодарность. „Сийм заложил основы Партии реформ и на протяжении нескольких десятилетий работал во имя того, чтобы Эстония была свободной, сильной и прогрессивной страной. Его вклад в строительство и управление эстонским государством был значительным и весомым“, - написал она.
„Его преданность и страсть к политике были примером и вдохновляли на протяжении долгих лет многих деятельных людей идти в политику. История успеха восстановившей независимость Эстонии — это во многом и дело жизни Сийма Калласа, он был одним из главных поборников тех лидеральных ценностей и свобод, которыми мы в Эстонии можем гордиться. Искреннее спасибо, Сийм!“ - сказала Пиллак.
Карьерная лестница Сийма Калласа
Вместе со своими единомышленниками Сийм Каллас основал эстонскую Партию реформ 13 ноября 1994 года и возглавлял ее десять лет. До прихода в политику он был президентом Банка Эстонии и руководил подготовкой денежной реформы и введения эстонской кроны.
Каллас принимал активное участие в восстановлении эстонской государственности и занимал должности премьер-министра, министра финансов и министра иностранных дел Эстонии. В мае 2004 года он стал членом Европейской комиссии, а с ноября 2004 года до 2014 года был вице-президентом Еврокомиссии. С 2019 года является членом Рийгикогу. Даже после его ухода из активной политики партия по-прежнему считает Калласа своим почетным председателем.
На протяжении всей своей политической карьеры Каллас был лидером либерального мировоззрения в Эстонии. Он бы ярым сторонником сбалансированной бюджетной политики, а также выступал за консервативную финансовую политику и жесткую фискальную политику.
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