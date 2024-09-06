Погиб 17-летний мотоциклист, пострадал ребенок, ехавший на электросамокате. Что еще произошло за сутки на дорогах страны?

В 7:18 в деревне Вескимяги волости Кастре Тартуского уезда на 8-м километре дороги Вана-Кастре - Кастре - Вынну 21-летняя водитель Honda Civic съехала с дороги в кювет. Женщину доставили в больницу.

В 10:00 в Таллинне на улице Суур-Амеэрика 63-летняя женщина въехала на автомобиле Volkswagen Golf сзади в остановившуюся машину Škoda Fabia, которой управляла 50-летняя женщина. Водитель „Шкоды“ была доставлена в больницу.

В 10:40 в деревне Румму волости Куусалу Харьюмаа на 33-м километре дороги Таллинн - Нарва 36-летняя женщина на Toyota Corolla врезалась сзади в Peugeot 206, совершавший поворот, за рулем находился 81-летний мужчина. Водители обоих транспортных средств были доставлены в больницу.

В 13:10 в деревне Ору волости Козе, Харьюмаа на 3-м километре дороги Колу - Таммику 17-летний мотоциклист отклонился на встречную полосу и врезался в автомобиль скорой помощи. В результате столкновения 17-летний молодой человек погиб на месте.

В 17:03 в Таллинне на перекрестке улиц Сыпрузе и Таммсааре 41-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Corolla не уступил дорогу мотоциклу Honda XL 650V, которым управлял 35-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 18:24 на улице Каллаку в деревне Суурупи, Харьюмаа 11-летний мальчик ехал на электросамокате и упал. Ребенка доставили в больницу.

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