Политические игры? Ühisteenused о ситуации с парковкой у Нарвского спортивного центра: мы попали в жернова местных интриг

На вопрос, не хочет ли фирма потребовать извинений за то, что их по сути публично оклеветали, сказав, что знаки были установлены самовольно, Поска ответил так:

„Это неправда, заказ разместило AS TRANSSERVIS-N, что также подтверждено подписью. Предприятие было в курсе, что после отправки подписанного ими договора мы закажем знаки и создадим парковочную зону (электронная парковка, онлайн-разрешения на парковку). AS Ühisteenused действовали четко согласно договоренности, а AS TRANSSERVIS-N было в курсе хода событий“.

Поска говорит, что на данный момент стараются создать впечатление, будто AS Ühisteenused самовольно устроило платную парковку на выбранном ею участке, а AS TRANSSERVIS-N к этому не причастен.

Это был не проект договора, а именно договор с согласованными обеими сторонами условиями, который одна из сторон (Заказчик) подписала (подтвердила свое согласие и готовность заключить договор на этих условиях) и направила исполнителю на подпись“, - прокомментировал для RusDelfi региональный руководитель Ühisteenused Эрко Поска.

„AS TRANSSERVIS-N передало договор AS Ühisteenused 19 августа этого года. Да, AS Ühisteenused не успело со своей стороны подписать договор, поскольку наступило время отпусков, но это не меняет того факта, что было выражено желание, сделан заказ, и на руках у нас имелся подписанный клиентом договор.

К сожалению, в эти жернова попали предприниматели, которым теперь приходится доказывать общественности, что они делали все согласно договоренностям и подписанному Transservis-N договору.

Сначала Transservis-N в лице члена правления Романа Ипполитова подписал договор, затем - отказался и от договора, и от знаков, которые фирма уже успела, согласно договоренностям, установить. Возможно, муниципальное предприятие, увидев негативную реакцию жителей, решило, что в выборный год не стоит так раздражать потенциального избирателя и дало задний ход.

„AS Ühisteenused не планирует требовать публичных извинений, но это было честным и вежливым со стороны Transservis-N. Еще раз подтверждаем, что AS Ühisteenused не действовало самовольно, не заказывало дорожные знаки и не создавало парковочную зону без инициативы клиента и подписанного договора, в котором клиент подтверждает правильность всех данных и согласие с условиями договора.

Жаль, что мы попали в гущу интриги, о которой понятия не имеем“, - подвтожил Поска.

Неразбериха с парковкой

RusDelfi писал на днях, что приехавшие в начале сентября на тренировку в Спортивный центр нарвитяне по привычке припарковали свои автомобили на площадке перед зданием, не заметив при этом знака, сообщающего, что теперь парковка платная.

Ситуацию прокомментировал вице-мэр Нарвской управы Олег Карпиков, отметив, что эта земля находится в пользовании муниципального акционерного общества Transservis-N, которое весной получило от горсобрание добро на застройку, имеет полное право организовывать там платную парковку.

Странно, что и горожане, и работники спортцентра, и даже управа не знали о планах Transservis-N сделать эту парковку платной. Удивились и возмутились, мол, почему не подумали о людях, которые тренируются в Нарвском спортивном центре. Могли бы сделать бесплатными хотя бы первые полтора-два часа, потому что парковочных мест, которые есть непосредственно по бокам, в один ряд впереди и позади здания, явно не хватает.

Тем же вечером на сайте Transservis-N появилось сообщение, которое обращало внимание на то, что фирма Ühisteenused организовала парковку незаконно.