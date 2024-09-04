Неприятный сюрприз: Transservis-N сделал парковку перед Нарвским спортивным центром платной, никого не уведомив(5)
Приехавшие в начале сентября на тренировку в Спортивный центр нарвитяне по привычке припарковали свои автомобили на площадке перед зданием. Не заметив при этом новенького знака, сообщающего, что теперь парковка платная после первых 30 бесплатных минут.
Это вызвало волну недовольства у горожан - родителей детей, занимающихся в спортцентре, посещающих тренировки взрослых и даже тренеров. Ни для кого не сделало исключения управляющее площадкой муниципальное акционерное общество Transservis-N.
Многие люди, приехавшие в этот день к спортцентру, не заметили знака, и если бы им не указали на него местные таксисты, то пришлось бы раскошелиться на штраф.
„Почему не было никакой информации об этом на городском сайте, в СМИ и даже на сайте самого Transservis-N? Почему нельзя было сделать это по-человечески?“ - возмущаются горожане в социальных сетях и в личных беседах с журналистом.
Один из тренеров спортивного центра, Станислав Фетисов, прокомментировал это решение весьма эмоционально.
„Я предлагаю жителям города на месяц прекратить посещение спортивного комплекса. Я как представитель спортивного клуба провожу тренировки и организую соревнования, привлекая любителей тенниса тренироваться и арендовать корты, приношу городу за аренду от 6 до 8 тысяч евро в год. Не учитывая аренды кортов моими учениками. Стоимость кортов достаточно высокая. А тут вводят дополнительный побор с людей, которые хотят заниматься спортом. Нигде я этого не видел, ни в Таллинне, ни в Тарту, ни в Раквере. Надо добиться бесплатной парковки до 2 часов минимум. Для тренеров и работников центра бесплатной парковка должна быть в течение целого дня“, - отметил Фетисов.
Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков рассказал RusDelfi, что летом городское собрание приняло решение, согласно которому до сих пор не имевшая права на застройку площадка-парковка это право получает.
В решении горсобрания в числе прочего сказано: „Установить для недвижимости, находящейся в собственности города, право на застройку в пользу Transservis-N. Transservis-N обязуется использовать не менее 50% для обеспечения парковки для посетителей спортцентра и парка. Право на застройку устанавливается на 50 лет“. Право на застройку накладывает на Transservis-N и обязанность платить городу ежегодно 1600 евро.
„Это один из старых вопросов, летом мы смогли узаконить оперирование этой землей, и поэтому Transservis- N волен делать со своей площадкой все, что посчитает нужным, и не уведомлять нас. Несмотря на это, я понимаю, что задето чувство справедливости людей, что надо, возможно, было бы с горожанами обсудить этот момент. Спасибо СМИ, что подняли эту тему, сейчас мы ведем переговоры с Transservis-N и пытаемся разобраться в ситуации“, - отметил Олег Карпиков. Вице-мэр не исключил, что одним из вариантов может стать возвращение площадки под управление города.
Ирония заключается в том, что депутат Нарвского горсобрания Екатерина Платонова одновременно является председателем городской комиссии по спорту и председателем совета Transservis-N, который своими действиями по введению платы за парковку для спортсменов вызвал бурное недовольство последних.
Сама Екатерина Платонова пообещала RusDelfi дать дополнительный комментарий в ближайшее время.
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