Неприятный сюрприз: Transservis-N сделал парковку перед Нарвским спортивным центром платной, никого не уведомив

Это вызвало волну недовольства у горожан - родителей детей, занимающихся в спортцентре, посещающих тренировки взрослых и даже тренеров. Ни для кого не сделало исключения управляющее площадкой муниципальное акционерное общество Transservis-N.

Многие люди, приехавшие в этот день к спортцентру, не заметили знака, и если бы им не указали на него местные таксисты, то пришлось бы раскошелиться на штраф.

„Почему не было никакой информации об этом на городском сайте, в СМИ и даже на сайте самого Transservis-N? Почему нельзя было сделать это по-человечески?“ - возмущаются горожане в социальных сетях и в личных беседах с журналистом.

Один из тренеров спортивного центра, Станислав Фетисов, прокомментировал это решение весьма эмоционально.

„Я предлагаю жителям города на месяц прекратить посещение спортивного комплекса. Я как представитель спортивного клуба провожу тренировки и организую соревнования, привлекая любителей тенниса тренироваться и арендовать корты, приношу городу за аренду от 6 до 8 тысяч евро в год. Не учитывая аренды кортов моими учениками. Стоимость кортов достаточно высокая. А тут вводят дополнительный побор с людей, которые хотят заниматься спортом. Нигде я этого не видел, ни в Таллинне, ни в Тарту, ни в Раквере. Надо добиться бесплатной парковки до 2 часов минимум. Для тренеров и работников центра бесплатной парковка должна быть в течение целого дня“, - отметил Фетисов.

Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков рассказал RusDelfi, что летом городское собрание приняло решение, согласно которому до сих пор не имевшая права на застройку площадка-парковка это право получает.

В решении горсобрания в числе прочего сказано: „Установить для недвижимости, находящейся в собственности города, право на застройку в пользу Transservis-N. Transservis-N обязуется использовать не менее 50% для обеспечения парковки для посетителей спортцентра и парка. Право на застройку устанавливается на 50 лет“. Право на застройку накладывает на Transservis-N и обязанность платить городу ежегодно 1600 евро.