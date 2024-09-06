Что ждет Euribor и наши жилищные кредиты? Прогнозы неоднозначные
На следующей неделе Европейский центральный банк примет решение: снизить процентные ставки или же оставить Euribor на прежнем уровне. Прогнозы постоянно меняются, поскольку в отношении процентных ставок ЕЦБ и Euribor решения будут приниматься, исходя из оценки стойкости инфляции и ухудшающейся экономической ситуации, объяснил экономист банка Citadele.
„Основной проблемой инфляции в еврозоне сегодня является устойчивый рост зарплат и, как следствие, инфляция цен на услуги. Например, в июле инфляция в секторе услуг в еврозоне по-прежнему составляла 4%, что в два раза выше двухпроцентного целевого показателя Европейского центрального банка, – отметил экономист банка Citadele Александрас Изгородинас. – Однако в последнее время в коммуникации центрального банка произошел значительный сдвиг: официальные лица, включая президента Лагард, стали выражать меньше беспокойства по поводу роста заработной платы и инфляции в сфере услуг. Это связано с их данными, которые указывают на замедление роста зарплат и инфляции в секторе услуг в 2025 году“.
Это свидетельствует о том, что ухудшающаяся экономическая ситуация в еврозоне теперь перевешивает для Европейского центрального банка инфляционные риски. Что, в свою очередь, означает, что впереди нас могут ждать дополнительные снижения процентных ставок. „В настоящее время рынок видит 92% вероятность того, что ЕЦБ снизит процентную ставку в сентябре, 56% вероятность того, что это произойдет в октябре, и 104% вероятность такого события в декабре. Таким образом рынок ожидает уверенного снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре и даже отмечает 4% вероятность того, что центральный банк снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов“, - сказал Изгородинас.
Текущие рыночные прогнозы предполагают, что в декабре шестимесячный Euribor должен снизиться с нынешнего уровня в 3,35% до 2,88%, а в июне 2025 года и до 2,42%. Трехмесячный Euribor может снизиться в декабре 2024 года с текущего уровня в 3,45% до 2,95% и еще до 2,39% в июне 2025 года.
Это особенно важно для всех трех стран Балтии, поскольку снижение процентных ставок означает удешевление кредитов как для бизнеса, так и для домохозяйств. Например, с момента повышения процентных ставок в июле 2022 года 94% выданных в Эстонии жилищных кредитов, а также 97% таких кредитов в Литве и 92% в Латвии были именно кредитами с плавающими процентными ставками, то есть привязанными к Euribor. Поэтому изменения Euribor напрямую влияют на кредитные рынки всего региона и развитие сектора недвижимости.
Если шестимесячный Euribor снизится с текущего уровня до 2,42%, то, например, для остатка кредита в 100 000 евро со сроком погашения в 15 лет это будет означать снижение ежемесячного платежа в среднем на 48 евро. Если же остаток кредита составляет 200 000 евро, а срок погашения также 15 лет, снижение процентных ставок приведет к уменьшению месячного платежа примерно на 95 евро. „Все прогнозы, конечно, изменчивы и зависят как от экономической ситуации в еврозоне, так и от инфляции“, - подчеркнул Изгородинас.
Заседание совета Европейского центрального банка состоится 12 сентября.
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