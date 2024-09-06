Что ждет Euribor и наши жилищные кредиты? Прогнозы неоднозначные

„Основной проблемой инфляции в еврозоне сегодня является устойчивый рост зарплат и, как следствие, инфляция цен на услуги. Например, в июле инфляция в секторе услуг в еврозоне по-прежнему составляла 4%, что в два раза выше двухпроцентного целевого показателя Европейского центрального банка, – отметил экономист банка Citadele Александрас Изгородинас. – Однако в последнее время в коммуникации центрального банка произошел значительный сдвиг: официальные лица, включая президента Лагард, стали выражать меньше беспокойства по поводу роста заработной платы и инфляции в сфере услуг. Это связано с их данными, которые указывают на замедление роста зарплат и инфляции в секторе услуг в 2025 году“.

Это свидетельствует о том, что ухудшающаяся экономическая ситуация в еврозоне теперь перевешивает для Европейского центрального банка инфляционные риски. Что, в свою очередь, означает, что впереди нас могут ждать дополнительные снижения процентных ставок. „В настоящее время рынок видит 92% вероятность того, что ЕЦБ снизит процентную ставку в сентябре, 56% вероятность того, что это произойдет в октябре, и 104% вероятность такого события в декабре. Таким образом рынок ожидает уверенного снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре и даже отмечает 4% вероятность того, что центральный банк снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов“, - сказал Изгородинас.

Текущие рыночные прогнозы предполагают, что в декабре шестимесячный Euribor должен снизиться с нынешнего уровня в 3,35% до 2,88%, а в июне 2025 года и до 2,42%. Трехмесячный Euribor может снизиться в декабре 2024 года с текущего уровня в 3,45% до 2,95% и еще до 2,39% в июне 2025 года.