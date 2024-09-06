Пьяный мужчина пересек российско-эстонскую границу на катере спасательного департамента

В 16:09 удалось связаться с лодкой и сообщить об ошибке, после чего они развернулись, и в 16:10 вернулись на эстонскую сторону.

Их встретили пограничники, которые задержал катер, пересекший линию временного контроля. Это было судно, принадлежавшее Спасательному департаменту.

Пограничник доставил водителя катера и двух сопровождавших его пассажиров в Вярску, где составили протокол о правонарушении на водителя катера за незаконное пересечение контрольной линии и управление водным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .