Новости Эстонии
05.09.2024, 20:53

ВИДЕО | „Только через мой труп!“ Ляэнеметс: бюджетные переговоры становятся всё более напряженными

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Сегодня эстонские министры продолжили переговоры по бюджету 2025 года. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), речь в четверг шла о налогообложении предприятий и о позиции Европейской комиссии по поводу сокращения бюджетного дефицита в Эстонии.

По словам Ляэнеметса, говорилось о замечаниях Министерства финансов о том, как видит меры по улучшению бюджетной ситуации в Эстонии Европейская комиссия. „Было проведено сравнение с нашим видением, и я могу сказать, что они не совпадают. Это новая проблема, которой мы должны заниматься“, - отметил в интервью порталу Delfi глава МВД.

О том, что конкретно представляет из себя видение Европейской комиссии по поводу улучшении бюджетной ситуации в Эстонии, Ляэнеметс говорить не пожелал. „Это технические детали бюджета, я их раскрывать не буду“, - сказал он. Но отметил, что, по мнению Еврокомиссии, сокращение минуса в бюджете должно быть отражено гораздо сильнее, а это значит, что денег, например, для роста зарплат, будет меньше. „Это серьезная дилемма, которой надо заниматься“, - сказал Ляэнеметс.

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