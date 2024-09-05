05.09.2024, 20:53
ВИДЕО | „Только через мой труп!“ Ляэнеметс: бюджетные переговоры становятся всё более напряженными(16)
Сегодня эстонские министры продолжили переговоры по бюджету 2025 года. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), речь в четверг шла о налогообложении предприятий и о позиции Европейской комиссии по поводу сокращения бюджетного дефицита в Эстонии.
По словам Ляэнеметса, говорилось о замечаниях Министерства финансов о том, как видит меры по улучшению бюджетной ситуации в Эстонии Европейская комиссия. „Было проведено сравнение с нашим видением, и я могу сказать, что они не совпадают. Это новая проблема, которой мы должны заниматься“, - отметил в интервью порталу Delfi глава МВД.
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