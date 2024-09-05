ВИДЕО | „Только через мой труп!“ Ляэнеметс: бюджетные переговоры становятся всё более напряженными

По словам Ляэнеметса, говорилось о замечаниях Министерства финансов о том, как видит меры по улучшению бюджетной ситуации в Эстонии Европейская комиссия. „Было проведено сравнение с нашим видением, и я могу сказать, что они не совпадают. Это новая проблема, которой мы должны заниматься“, - отметил в интервью порталу Delfi глава МВД.

О том, что конкретно представляет из себя видение Европейской комиссии по поводу улучшении бюджетной ситуации в Эстонии, Ляэнеметс говорить не пожелал. „Это технические детали бюджета, я их раскрывать не буду“, - сказал он. Но отметил, что, по мнению Еврокомиссии, сокращение минуса в бюджете должно быть отражено гораздо сильнее, а это значит, что денег, например, для роста зарплат, будет меньше. „Это серьезная дилемма, которой надо заниматься“, - сказал Ляэнеметс.