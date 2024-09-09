09.09.2024, 07:35
„Я не представляю, как дети вообще могут учиться полностью на эстонском в школе“: репетиторы по эстонскому языку рассказали о росте спроса на свои услуги
ФОТО: | Delfi Meedia
Одно из главных опасений родителей в связи с переходом на эстонский язык обучения - неспособность помочь ребенку с домашним заданием. Самый простой выход из ситуации - нанять репетитора. Действительно ли спрос на такие услуги заметно увеличился в этом году? И какие сейчас цены на рынке?
„Репетиторов ищем - буквально сегодня договорилась по поводу старшего сына“, - рассказывает Ирина. Она - гражданка Украины, ее семья переехала в Эстонию в 2022 году. Старший сын через два года собирается поступать в гимназию, поэтому репетитор ему необходим уже сейчас.
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