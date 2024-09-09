„Я не представляю, как дети вообще могут учиться полностью на эстонском в школе“: репетиторы по эстонскому языку рассказали о росте спроса на свои услуги

Одно из главных опасений родителей в связи с переходом на эстонский язык обучения - неспособность помочь ребенку с домашним заданием. Самый простой выход из ситуации - нанять репетитора. Действительно ли спрос на такие услуги заметно увеличился в этом году? И какие сейчас цены на рынке?