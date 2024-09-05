Экономика
05.09.2024, 18:46

После подключения Estlink 2 цена на электроэнергию снизилась. А что будет в пятницу?

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Elektrihind
Elektrihind
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

После того, как в среду подводный электрокабель Estlink 2 был снова введен в эксплуатацию, цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии на бирже Nord Pool начала падать, пишет rus.err.

Если во вторник среднедневная цена в Эстонии составляла 155,5 евро за мегаватт-час, то в среду она снизилась до 122,6, а в четверг - до 84,5 евро. В пятницу среднедневная цена будет еще ниже - 65 евро за мегаватт-час.

Благодаря теплой и солнечной погоде в Эстонии в последние дни наблюдалось высокое производство солнечной электроэнергии - в полдень четверга электроэнергии было произведено больше, чем потреблено.

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