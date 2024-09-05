05.09.2024, 18:46
После подключения Estlink 2 цена на электроэнергию снизилась. А что будет в пятницу?(1)
Если во вторник среднедневная цена в Эстонии составляла 155,5 евро за мегаватт-час, то в среду она снизилась до 122,6, а в четверг - до 84,5 евро. В пятницу среднедневная цена будет еще ниже - 65 евро за мегаватт-час.
Благодаря теплой и солнечной погоде в Эстонии в последние дни наблюдалось высокое производство солнечной электроэнергии - в полдень четверга электроэнергии было произведено больше, чем потреблено.
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