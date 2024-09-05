После подключения Estlink 2 цена на электроэнергию снизилась. А что будет в пятницу?

Если во вторник среднедневная цена в Эстонии составляла 155,5 евро за мегаватт-час, то в среду она снизилась до 122,6, а в четверг - до 84,5 евро. В пятницу среднедневная цена будет еще ниже - 65 евро за мегаватт-час.