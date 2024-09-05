ВИДЕО | Кристина Каллас о конфликте вокруг сокращений расходов бюджета: поступают предложения только о том, что нельзя урезать

По словам министра, переход на эстонское образование проходит успешно - дети ходят в школу, учителей хватает. „Учебный процесс начался во всех школах, во всех классах. Пока нет причин вмешиваться, так как работа идет“, - отметила она.

На вопрос, коснутся ли планируемые урезания школьного питания или внешкольного образования, Каллас ответила, что урезать школьные обеды не будут. Однако вопрос о внешкольном образовании остается на повестке дня.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (СДП) сказала, что хочет, чтобы внешкольное образование не попадало под сокращения. „Я не знаю, что думает партия, но я лично тесно связана с внешкольным образованием. Если мы говорим о том, что мы ценим учителей, то не должны отдавать предпочтения формальному и неформальному образованию“, - сказала она.

Что касается школьных обедов, Каллас сказала, что это строка бюджета местных самоуправлений. „Государство предоставляет поддержку, но эта поддержка уже давно не покрывает расходы на школьные обеды. Это в основном вопросы местных самоуправлений“, - рассказала Каллас и отметила, что бюджеты местных самоуправлений тоже сейчас не в лучшем состоянии. „Тут скорее вопрос в том, увеличивать ли долю участия родителей в оплате или вводить ли ее вообще“.

По словам Каллас, существует много самоуправлений, где родители не участвуют в оплате школьного питания, и самоуправление полностью оплачивает школьные обеды. „Но это решения на уровне местных самоуправлений, государственную поддержку мы не урезаем“, - сказала она.

Планы по урезанию вызывают конфликты

Вчера Каллас сказала ERR, что министры хотят все больше исключений из плана по сокращениям расходов, и возникает множество различных споров и конфликтов о том, что урезать, а что нет.