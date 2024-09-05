Cпикер Рийгикогу: Эстония поддерживает политику расширения и вступление Албании в Европейский союз

В ходе встречи Хуссар отметил, что Эстонию и Албанию объединяет схожий образ мышления; государства успешно сотрудничают, но это сотрудничество может стать еще более тесным. Спикер Рийгикогу заверил, что Эстония – один из наиболее активных сторонников расширения Европейского союза, так мы видим, насколько вступление в ЕС и НАТО пошло нам на пользу. „Мы с удовольствием предложим свою поддержку и поделимся 20-летним опытом. Мы знаем, сколько работы требуется проделать для вступления в Европейский союз и на ранних этапах членства“.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы безопасности и поддержку Украины. Они отметили, что государства должны сотрудничать и оказывать Украине непоколебимую поддержку, чтобы развязанная Россией война закончилась победой Украины. „Мы должны убедить наших партнеров и сделать все возможное для поддержки Украины. Это необходимо не только Украине, но и нам“, – сказал Хуссар. Президент Албании отметил, что поддержка Украины – это не подаяние, а инвестиция в безопасность Европы.

Участники встречи также обсудили ситуацию на Западных Балканах. Помимо Хуссара, во встрече также принял участие председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.

Сегодня утром президент Албании также встретился с президентом Аларом Карисом и возложил цветы к мемориалу памяти жертв коммунизма на Маарьямяэ. В ходе визита также запланированы встречи с премьер-министром Кристеном Михалом, министром обороны Ханно Певкуром и мэром Таллинна Евгением Осиновским. Кроме того, президент посетит Академию э-управления и центр кибербезопасности CR14.

Завтра глава Албании совместно с супругой Армандой Бегай направится в Тарту, где встретится с мэром Урмасом Клаасом, а также посетит Клиникум Тартуского университета, Балтийский оборонный колледж и Тартуский художественный музей.